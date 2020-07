Alcaldesa de Canóvanas da positivo a COVID-19

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, confirmó este viernes que dio positivo a una prueba molecular de COVID-19.

Según informó, está en aislamiento y suspendió todas sus actividades presenciales.

“En el día de hoy fui informada de haber dado positivo a la prueba rápida y la molecular. Por lo que se activó el plan de acción queteníamos planificado ante la ahora realidad. Desde que comenzó la pandemia llevó una bitácora de todas las actividades y reuniones que he tenido para de esta forma poder aplicar el “personal-contact tracing” y hacer las debidas notificaciones. Estoy en aislamiento en mi hogar y he suspendido todas mis actividades presenciales. Continuaré mis labores mediante teletrabajo y en las noches a través de las redes sociales y otros medios, continuaré presentando mi nuevo programa de gobierno que le ofrece más servicios de salud, fomenta el sistema de educación municipal, el desarrollo económico y más empleos para los canovanenses. Sin embargo, les informo que mi equipo de trabajo municipal continuarán con sus campañas de educación sobre COVID-19,operativos Salubristas en las comunidades y desarrollando las pruebas de Coronavirus encolaboración con la Guardia Nacional. Porúltimo, les informo que me siento bien, que fui evaluada por mi médico de cabecera, Dr. Carlos Mellado y Dr. Badillo estoy siguiendo sus recomendaciones”, escribió en su cuenta de Facebook.

La alcaldesa ha participado de actividades políticas junto a Pedro Pierluisi y Jenniffer González.

El anuncio ocurre horas después de que el representante del Partido Popular Democrático (PPD), José "Conny" Varela anunciara que también dio positivo al virus, tras ayer haber estado en conferencia de prensa con otros líderes de su partido.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.