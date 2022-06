Alcaldesa de Morovis aspirará a la presidencia del PPD

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado anunció este jueves que retará a José Luis Dalmau Santiago por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD).

“Hoy he decidido dar un paso al frente y respondo a la convocatoria para elegir una nueva Junta de Gobierno, asumiendo la candidatura a Presidenta del Partido Popular Democrático. Ciertamente, este proceso interno es para lograr una verdadera reorganización de nuestro partido y ponerlo en posición de ganar las próximas elecciones, en las que nuestra isla se juega la vida. A pesar de que todavía falta tiempo para que se definan las candidaturas oficiales del 2024, debo dejar claro que no me tiembla el pulso y en su momento también estoy dispuesta a dar el paso por Puerto Rico. En su momento, por ahora vamos a devolverle el PPD a su base y a ponerlo a pisar el mismo suelo que pisan los puertorriqueños diariamente”, dijo Maldonado en declaraciones escritas.

“A mi pueblo moroveño, que no tenga la más mínima duda de que seguiré dando las luchas por mi pueblo. Mi gestión como alcaldesa, seguirá con el mismo compromiso del primer día y seguiré dando la batalla, en el foro que sea, como ya han sido testigos. No me falta la voluntad para poder cumplir a cabalidad todos los retos que enfrento tanto a nivel político como a nivel gubernamental. Seguiremos trabajando por Morovis, mientras daremos la batalla también por nuestros hermanos de los demás 77 municipios y de aquellos que han tenido que abandonar a su amada isla, buscando mejores oportunidades. Vamos con firmeza, dedicación y compromiso. Cuento con ustedes y pueden seguir contando conmigo… ¡como siempre!”, añadió.

REACCIONA JOSÉ LUIS DALMAU

Por su parte, el actual presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago informó su deseo de continuar en su posición hasta las primarias de ley

Además, convocará a una votación de los afiliados para que escojan si quieren la libre asociación o el Estado Libre Asociado y a los nuevos integrantes para la Junta de Gobierno.

“Hoy les adelanto que me pondré a la disposición del pueblo popular para continuar en la presidencia del Partido Popular; y, además, que haré campaña y pediré un voto afirmativo por el desarrollo del Estado Libre Asociado que es la obra cumbre del fundador de este movimiento de cambio social, que se llama Partido Popular Democrático. Con este paso, encaminaremos una verdadera reorganización institucional, la cual estará fundamentada en el principio sagrado del derecho al voto, que resulta ser, el legado más importante que nos enseñó don Luis Muñoz Marín. Populares, ¡Vamos rumbo a las urnas!”, dijo Dalmau Santiago, en un mensaje grabado de 10 minutos.

“Hoy les anuncio, que estaré convocando una votación abierta de todos los electores afiliados del Partido Popular Democrático para que sean ustedes, los populares, quienes seleccionen los líderes que habrán de dirigir los destinos del Partido Popular en la Junta de Gobierno por los próximos años; y, además, para que se expresen sobre la agenda ideológica que debe asumir nuestro partido camino al futuro”, añadió.

Según Dalmau Santiago, “sus resultados, se convertirán en un mandado contundente, incuestionable e inapelable de la base popular. En esa votación abierta, los electores afiliados al Partido Popular Democrático, seleccionarán la próxima Junta de Gobierno que incluye: el nuevo presidente o presidenta del partido, los vicepresidentes, los delegados por acumulación, los delegados por distritos, la presidenta de las mujeres, el presidente de los jóvenes y todas las demás posiciones representativas que requieran votación”.

El presidente del PPD adelantó que la votación será, “si desean que el futuro del ELA sea a través de la libre asociación o bajo un nuevo modelo de desarrollo autonómico del Estado Libre Asociado que preserve nuestro gobierno propio, nuestra autonomía fiscal, nuestra identidad cultural y los derechos y privilegios que nos concede nuestra ciudadanía americana”, concluyó.