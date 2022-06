Alcaldesa de Morovis sobre José Luis Dalmau: “Le hacen falta pantalones”

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, aseguró este lunes que derrotará a José Luis Dalmau en las elecciones por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD).

“Le hacen falta pantalones a José Luis y a los que no son José Luis. Les hacen falta pantalones para tomar decisiones importantes. Hay que asumir posturas, pero no es metiendo macetazos en una mesa, o metiendo puños no gritando”, dijo Maldonado en entrevista radial con WKAQ 580 AM.

“A mí no me faltan pantalones”, añadió.

Así lo aseguró el presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau.

La alcaldesa de Morovis anunció el pasado jueves que retará a José Luis Dalmau Santiago por la presidencia de la colectividad.

Por su parte, Dalmau Santiago informó su deseo de continuar en su posición hasta las primarias de ley.

Además, convocará a una votación de los afiliados para que escojan si quieren la libre asociación o el Estado Libre Asociado y a los nuevos integrantes para la Junta de Gobierno.

