Alegan Administración Municipal de San Juan desconoce paradero de helicóptero donado en 2011

En las vistas públicas de transición del Municipio de San Juan, trascendió este lunes, que no se tiene conocimiento de la localidad ni el estado en el que se encuentra un helicóptero donado al Cuerpo de la Policía Municipal de San Juan en el 2011.

“Ese helicóptero tiene que aparecer y si se ha vandalizado, tienen que responder las personas que estuvieron a cargo de este. Hay que verificar si esa unidad se aseguró, si se puede hacer una reclamación al seguro y en caso de que se asegurara y no existía, entonces hemos estado pagando un seguro sin tener que pagarlo. Esto es alarmante”, aseguró el presidente del Comité de Transición Entrante, el CPA Manuel Díaz Saldaña en comunicación escrita.

Según se informó, hasta este lunes, no se cuenta con ningún helicóptero en el inventario del Municipio, aunque en el informe de transición del 2012, este aparece entre los bienes del ayuntamiento. Ante esto, el Comité de Transición Entrante ordenó una investigación.

La administración de Carmen Yulín Cruz alega que, el aparato es “un helicóptero porque tiene forma de helicóptero, pero está inoperante y no tiene motor”.

Se desconoce en dónde se encuentra al momento y no se tienen detalles sobre el particular.

Según el presidente del Comité Saliente, hay una entidad que tiene intenciones de adquirir el “caparazón”, aunque como alegaron, se desconoce el paradero del mismo.

A preguntas adicionales sobre este particular, la administración de la alcaldesa declinó a contestar debido a que alegan no tener detalles adicionales y las dudas se aclararán en la Vista de Asuntos Legales.

Trascendió además que hay una reducción significativa de miembros de la Policía Municipal de San Juan, así como una reducción efectivos.

Relacionado al presupuesto de la Policía Municipal, se ha experimentado una reducción de $9 millones desde el 2016.

Por otro lado, desde el 2016 no se han pagado los días en exceso de licencia por enfermedad a la Policía Municipal de San Juan, ya que no existe una partida en el presupuesto para estos fines y al momento no hay un plan para pagar esa deuda.

Sorprendió además que a once meses de declararse una emergencia por la pandemia del COVID-19, la administración municipal no ha implementado un protocolo, solo, según alegaron, tienen un borrador.

De otro parte, se indicó que realizaron 35 ascensos por méritos sin tomar exámenes de capacitación. Además, los policías no han completado el requisito de 12 horas de educación continua.

Asimismo, la Policía Municipal, carece de un reglamento adaptado al nuevo Código Municipal.

Sobre la Orden Ejecutiva por el COVID-19, solo se han expedido nueve boletos por violación desde septiembre pasado.

Entre otras cosas, trascendió que los chalecos antibalas de los efectivos vencen entre diciembre del 2020 y enero del 2021.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.