Alegan que federales no han pedido información ni entrevistado en San Germán

El Municipio de San Germán publicó este jueves un mensaje en sus redes sociales negando que las autoridades federales hayan solicitado información ni realizado entrevistas sobre el contrato para el recogido de desperdicios sólidos.

En el escrito, el cual no fue firmado por el alcalde Virgilio Olivera, alega que la oposición política está detrás de reportes de una alegada investigación.

A continuación, reproducimos tal cual, las declaraciones:

"¡Muy buenos días Ciudad de San Germán! Ayer, en horas de la tarde y noche, se presentó como noticia que nuestro Municipio de San Germán, alegadamente, está siendo investigado por las agencias federales en torno al contrato que tiene con la compañía del recogido de la basura.La realidad es que el acuerdo contractual se está cumpliendo a cabalidad y se hizo conforme a la ley. De hecho, el cambio en la limpieza es más que notable. Además de que nuestros residentes ya no tienen que pagar por el servicio, contrario a lo que hizo la pasada administración.La compañía que nos brinda el servicio y cumple con el mismo, es la más económica que nos cotizó, de entre varias empresas. Inclusive, aunque nos hemos dado a la tarea de ver otras opciones, la verdad ha sido que la compañía que menos nos cobraría sería $350 mil anuales adicionales a lo que pagamos ahora. Esto equivaldría a cerca de $2 millones adicionales durante la vigencia del contrato.Actualmente, todos los municipios están sufriendo de grandes recortes en sus respectivos presupuestos. Por lo que no es posible aumentar en nuestro presupuesto otros $350 adicionales al año.Ciertamente, nuestro Municipio de San Germán no tiene requerimiento de información alguno, de ninguna agencia del orden público estatal o federal, ni tampoco ha sido entrevistado por agencia alguna.Tristemente, en un mar de especulaciones y suposiciones como han dicho algunos reporteros, la oposición política se está dedicando a desinformar o alterar la información como más le conviene.Pero, aún así, no nos desviarán nuestra atención. Seguiremos trabajando, con humildad, honestidad, compromiso y lealtad a beneficio de todos los residentes de San Germán por igual.¡Bendiciones!"