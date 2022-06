Alegan que personal de la oficina de Rodríguez Aguiló presionó para favorecer a empresa

La Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, Karla Mercado, dijo este viernes que personal de la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló intentó presionar para que se favoreciera la contratación de una compañía.

Según indicó Mercado en entrevista radial (WKAQ 580), se trata de una empresa dedicada al asfalto.

Mercado sostuvo que, aunque la llamada de por sí no es un acto ilícito, sí le resta transparencia al proceso.

La funcionaria aseguró que su equipo de trabajo se negó a cumplir con la alegada solicitud.

REACCIONA RODRÍGUEZ AGUILÓ

El representante Rodríguez Aguiló aseguró que él nunca ha llamado a la oficina de Mercado para hacer una solicitud como la que denunció la funcionaria.

Además, dijo que llamó a todos sus empleados y cada uno de ellos alegó que no hizo la llamada.

"No es cierto. Yo no he llamado a nadie y yo sé por donde viene esto", alegó el legislador.

Según dijo, considera que Mercado intenta manchar su nombre porque él ha denunciando que la centralización de las compras del gobierno ha provocado retraso en los procesos.