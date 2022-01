Renuncia directora de oficina de representante que celebró graduación con recursos del Capitolio

La representante Lisie Burgos, del Proyecto Dignidad, informó este jueves la renuncia de la directora de su oficina, Janise Santiago, tras denuncias por la celebración de la graduación de un colegio de su propiedad en la que se habrían utilizado recursos del Capitolio.

"He evaluado con detenimiento la información que ha surgido con relación a la celebración de la graduación del Colegio Kid’s Kingdom & James Christian Academy en los predios de la Cámara de Representantes. Luego de haber discutido la misma con mi directora de Oficina, la Sra. Janise Santiago, esta última tomó la determinación de renunciar a su puesto efectivo hoy", sostuvo Burgos en declaraciones escritas.

"Desde mi perspectiva, la actividad de graduación en cuestión se llevó a cabo en cumplimiento con todos los requisitos dispuestos por las reglas y reglamentos de la Cámara de Representantes. Por esto, obtuvo el permiso requerido y la autorización por parte del presidente de la Cámara. No es hasta que la información salió publica que advine en conocimiento que en la carta solicitando el permiso para que se celebrara la actividad, no se menciona que la directora de mi oficina es dueña de la corporación que maneja el Colegio en cuestión. Al darme cuenta de dicho error de juicio, y hablarlo con la Sra. Santiago, esta decidió voluntariamente renunciar a su puesto para cumplir con los estándares de mayor rigurosidad autoimpuestos por los miembros de nuestra colectividad en todo nuestro quehacer público", añadió.

La denuncia surgió por parte del exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Alan McAbee, quien solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández, la radicación de una querella ética en contra de la representante.

“Hace varios días salió a relucir que la directora de la oficina de la Representante Burgos, la señora Janise Santiago, solicitó el año pasado, por conducto de dicha oficina, al presidente de la Cámara 50 sillas, equipo de sonido y el uso de empleados, incluyendo fotógrafos, videógrafos y técnicos de sonido, entre otros, de la Cámara para celebrar la graduación del colegio Kids Kingdom & James Christian Academy, del cual Santiago es propietaria. Esto es un claro ejemplo de usar los recursos del pueblo de Puerto Rico para el beneficio y lucro personal y amerita una exhaustiva investigación y sanciones severas”, dijo McAbee en declaraciones escritas.

Según McAbee, el asunto fue corroborado por una carta de petición de equipo y empleados para la graduación del antes mencionado colegio en junio de 2021 (carta firmada por Santiago haciendo la petición fue enviada a la Oficina del Presidente Cameral el 27 de abril de 2021). Al igual que confirmación de que Santiago es la propietaria del colegio.

“Este es un caso sencillo de lucro personal con los dineros del Pueblo de Puerto Rico. Ayer, la Representante Burgos admitió que la señora Santiago, su directora de oficina, es la dueña del mencionado colegio y que ella, en facultad de directora de oficina, pidió el uso del equipo del pueblo para el beneficio de su negocio. Más claro no hay. El Presidente de la Cámara tiene que actuar y es ahora. Queremos ver esa querella esta semana”, añadió.

“Si Hernández no actúa, deberán otros actuar y poner el honor y respeto de la Legislatura y el buen nombre de Puerto Rico primero radicando una querella en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Aquí no se va a tirar ningún sabanazo gigante como se hizo en la Cámara con la representante Mariana Nogales y como se hizo en el Senado con el senador Albert Torres”, concluyó.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA

“Aunque no he recibido una queja formal sobre las alegaciones que han trascendido a la luz pública, en el día de ayer miércoles 26 de enero solicitamos una evaluación preliminar del expediente personal de la señora Janise Santiago, directora de la oficina de la representante Lisie Burgos Muñiz. Del análisis administrativo demostrar alguna similitud a los patrones de empleados fantasmas de la pasada administración (PNP), no nos temblará la mano para referir los hallazgos a la Comisión de Ética bajo mis facultades como Presidente.

Si algún miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene evidencia admisible, e interés en presentar una queja formal en torno a este particular, le exhorto a dirigirse a la Comisión de Ética"