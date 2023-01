Alertan a beneficiarios del PAN sobre el proceso de revisión

La secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, exhortó este domingo a los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a estar alertas a su correspondencia postal, a la que le llegará la notificación de la revisión anual para continuar recibiendo los beneficios del programa, adscrito al Departamento de la Familia.

“Todos los meses, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) envía una comunicación escrita a los participantes del programa para este trámite; sin embargo, no todos han completado el proceso de revisión. Esto es un proceso rutinario de cumplimiento federal y, de no hacerlo, puede afectar los beneficios que reciben las familias. Mi petición a los participantes es que estén atentos al correo postal para que puedan culminar el proceso y sus beneficios no se vean afectados”, puntualizó Rodríguez Troche.

La notificación, agregó la funcionaria, orienta al participante sobre los documentos necesarios, tales como identificación con foto, evidencia de dirección residencial y postal, evidencia de ingresos, recibo del servicio de agua o energía eléctrica, entre otros. Al recibirla, la persona podrá radicar esos documentos mediante la plataforma Adsef Digital y podrá actualizar su perfil.

“Este proceso es importante porque, de completarlo satisfactoriamente, garantiza que las familias puedan continuar participando del programa y asegurar el sustento alimentario. Tras el paso del huracán Fiona, ADSEF solicitó una extensión a este proceso. No obstante, es importante que los participantes que su caso esté por vencer, completen el proceso”, subrayó la secretaria interina.

Por su parte, el administrador de ADSEF, Alberto Fradera Vázquez, sostuvo que a más de 41,580 participantes se les extendió el período de certificaciones para que así puedan completar el proceso de revisión. “Actualmente tenemos cerca de 813 mil familias, para un total de 1.4 millones de participantes, que se benefician de nuestro programa. Solicitar estos servicios y completar el proceso es fácil y rápido, por lo que exhortó a los participantes a sacar un espacio para atender este trámite”, indicó el administrador.

“Una vez el participante recibe la carta de revisión, el documento le brindará la fecha de vencimiento y los pasos a seguir para continuar el proceso de revisión mediante la plataforma de ADSEF Digital o acudiendo a la oficina local de su municipio”, agregó.