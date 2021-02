Alexandra Lúgaro inicia nuevo trabajo en Foundation for Puerto Rico

La excandidata a la goberanación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, anunció este martes que inició labores en Foundation for Puerto Rico.

Según se indicó, Lúgaro fue nombrada como Directora Ejecutiva y Líder de Política Pública del Centro de Innovación Estratégica.

"¿Qué cambia? El espacio desde el que se trabaja. ¿Qué permanece? Mi compromiso, mis principios y mi deseo inquebrantable de contribuir a la transformación del País", escribió en su cuenta de Facebook.

Retiro de la política

El pasado 17 de febrero Lúgaro anunció su retiro de la política.

En la carta, que fue publicada en su red social de Facebook, la licenciada manifestó que "a veces en la vida es necesario reinventarnos, buscar nuevas rutas y pasarles a otros el batón para un nuevo tramo."

Lúgaro obtuvo 179,265 votos (13.95%) en las pasadas elecciones de noviembre, ocupando la tercera posición en la carrera por la gobernación. Mientras, en el 2016 cuando corrió como candidata independiente sorprendió con 174,529 votos.

La excandidata tampoco militará en Victoria Ciudadana, movimiento del que es cofundadora.

Aquí sus declaraciones:

"Nunca es fácil desprenderse de lo que nos apasiona, de lo que amamos, de lo que hemos ayudado a construir o de lo que hemos visto crecer. Sin embargo, a veces en la vida es necesario reinventarnos, buscar nuevas rutas y pasarles a otros el batón para un nuevo tramo.

Hoy, con el pecho inundado de una mezcla de tristeza, agradecimiento y esperanza; les comunico oficialmente mi retiro de la política electoral del País.

Nunca fue mi intención convertirme en política o aspirar a una candidatura. Lo hice simplemente porque me cansé de conformarme con la realidad que nos tocó heredar y sentí la responsabilidad de hacer algo para aportar al cambio que quería ver en el país que tanto amo.

Guíada por ello, en el 2015, no sintiéndome identificada con ninguna de las estructuras partidistas existentes, arranqué en el disparo como candidata independiente centrada en correr un solo tramo de lo que sabía sería un maratón, pero comprometida con usarlo para agrietar el sistema y mostrarnos que otra realidad sí era posible. Así las cosas, logramos lo inimaginable para muchos, convertirnos sin maquinarias o recursos en la tercera fuerza política más grande en la historia moderna del país. Sin duda alguna… ¡Quebramos la represa!

Por grande que fuese aquella hazaña, no bastaría para cambiar las cosas. Movernos en la dirección correcta nos obligaba a muchos a reconocer que una persona por sí sola no cambiaría nuestra realidad y que nos era más que nunca necesario, el poder del colectivo. Fue ahí dónde surgió el Movimiento Victoria Ciudadana, una suma de diversas voluntades de cambio que supimos dejar nuestras diferencias a un lado y remar juntos en la misma dirección enfocados en lo que nos une.

En tiempo récord, recogimos los endosos, inscribimos un Movimiento, creamos estructuras en los 8 distritos senatoriales, reclutamos candidatos en todo nuestro archipiélago, nos dispusimos a lograr que al menos 50% de nuestras candidaturas estuviesen ocupadas por mujeres y logramos que éstas representaran el 66% de nuestras candidaturas a nivel nacional.

Culminado el proceso electoral cumplimos con los objetivos electorales trazados, logrando la inscripción, aumentando de un 11% a un 14% nuestros votos para la candidatura a la gobernación, ocupando 4 escaños en la legislatura nacional, 27 escanõs en legislaturas municipales y logrando una gesta histórica en la ciudad capital de San Juan, dónde aún se lucha en los tribunales para lograr justicia electoral para las candidaturas de Manuel Natal a la Alcaldía y Eva Prados como Representante del Precinto 3.

Hoy, me toca hacer un pase de batón para que el próximo tramo sea corrido por una nueva generación, una que no está dispuesta a conformarse, que ya reconoce que ninguna estructura es inquebrantable y que tuvo la dicha de probar el poder que tenemos cuando nos unimos.

Agradezco inmensamente a todas las personas que me acompañaron en esta carrera, empezando por nuestros voluntarios y voluntarias, que son la zapata y columnas de todo lo que hemos construído. A los candidatos y candidatas con quienes tuve el privilegio de recorrer el país, personas de quienes he aprendido muchísimo, a quienes admiro, respeto y quiero. Último y no menos importante, a mi familia, en especial a Valentina y a Manuel Natal Albelo, que han cargado con el impacto más grande de esta carrera dándome aliento, refugio, paz y sobre todo mucho amor, durante todo el proceso.

Esto no significa de modo alguno que cesaré en mi lucha para cambiar lo que vivimos. Mi inconformidad con nuestra realidad, el deseo de aspirar a transformar mi entorno y el amor que siento por nuestro País; jamás me permitirían hacerlo. Por el contrario, esto solo implica que me dispongo a contribuir al cambio desde otros espacios, que buscaré abrir nuevos caminos y que seguiré batallando desde otra trinchera para dejar un mejor país del que nos fue legado.

Un fuerte abrazo solidario a cada uno de ustedes y no se preocupen que como dijo la gran clarividente de la barquilla:

¡NO VOY PA’ NINGÚN LA’O!

¡Aquí me quedo para seguir haciendo PATRIA!

Honrada de la vida que me han dado en estos últimos 7 años y eternamente agradecida de la confianza que depositaron en mi.

Aquí siempre para ustedes,

Alexandra".

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.