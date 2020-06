Algunos religiosos consideran Código Civil debió ser vetado

El pastor René Pereira opinó el martes que el nuevo Código Civil convertido en ley por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced debió ser vetado o devuelto a la Legislatura, mientras que la activista de la comunidad LGBTTIQ, Cecilia La Luz dijo el documento no discrimina contra su comunidad.

“Desafortunadamente creo que este código no tiene la aprobación de nadie. Creo que aún la misma comunidad LBTTQ, los grupos feministas y gran parte de sector religioso, entendemos que no es un buen código. Todo el mundo le pidió a la gobernadora, incluso el Colegio de Abogados, que no firmara ese código. Lamentablemente, la gobernadora no escuchó”, dijo Pereira en entrevista radial (NotiUno) al indicar que el documento debió ser vetado o devuelto a la Legislatura.

“Esto es un código que yo le llamo un código bipolar… Cuando quieres estar bien, como dicen por ahí con Dios y con el diablo al mismo tiempo, terminas no estando bien ni con uno ni con el otro. Se trató de convencer a todo el mundo y lo que salió de ahí es un código que no tiene ni pies ni cabeza”, agregó.

Pereira dijo espera que el documento se revise y se le haga las enmiendas necesarias. Indicó que participó de las vistas públicas camerales que llevó a cabo la representante, María Milagros Charbonier y que favorecían ciertas cláusulas que se incluyeron que luego fueron eliminadas en el Senado.

“En el Senado es donde le metieron de cláusulas y le quitaron las protecciones de libertad religiosa que al sector creyente nos era importante”, alegó.

Por su parte, en entrevista en otra emisora radial (WKAQ), La Luz dijo que el código civil no discrimina contra la comunidad LGBTTQI y que solo buscará que se integren enmiendas para que se incluya el lenguaje adecuado, dada las diversas identidades sexuales que existen en Puerto Rico.

“Ha habido mucha desinformación y repetición de que el Código discrimina. El código realmente no está discriminando contra las personas LGBTTQ. Estamos claros. Yo en el caso mío y de otros compañeros, se debe enmendar el lenguaje para que sea uno inclusivo y se reconozca la diversidad sexual que existe en Puerto Rico. Eso ella (la gobernadora) lo entendió y lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre esas enmiendas que hay que llevar a cabo para presentarlas”, dijo La Luz.

“No, no, no. No discrimina. El hecho que se modifique el lenguaje, que sea inclusivo, no quiere decir que carezca de las protecciones que se han aprobado. Eso está ahí. Hay compañeros que hablan sobre ciertas protecciones de identidad de género y orientación sexual que no necesariamente tienen que estar en ese código porque hay leyes que están vigentes”, añadió.

