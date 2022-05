Amanda Serrano: “Di todo lo que tenía”

La puertorriqueña Amanda Serrano aseguró que su pelea en el Madison Square Garden con la irlandesa Katie Taylor demostró que las mujeres pueden dar un gran espectáculo y llenar grandes plazas como la de Nueva York.

"Demostramos que las mujeres podemos pelear en un gran nivel, podemos vender las entradas, y estoy conforme con mi demostración porque di todo lo que tenía", señaló Serrano en una rueda de prensa luego de perder por votación dividida ante Taylor.

En una pelea que marcó el antes y el después del boxeo femenino, Serrado y Taylor ofrecieron una gran demostración durante 10 asaltos. Katie empezó mejor y ganó los asaltos finales, pero Amanda superó a la europea en varios de los rounds intermedios, sobre todo en el quinto en el que lastimó a su rival.

"No sé realmente quién ganó, tendría que ver la pelea y no me gusta ver mis combates; estoy honrada por haber compartido el ring con Katie, una verdadera campeona".

Amanda Serrano, quien posee los cinturones de peso pluma del Consejo Mundial y la Organización Mundial de Boxeo, reveló estar conmovida por la cantidad de gente que viajó de Puerto Rico a Nueva York para apoyarla y agradeció a sus seguidores.

"Soy una boricua orgullosa, de corazón", dijo en español ante los medios.

Serrano sufrió su segunda derrota como profesional, con 42 triunfos, 30 por nocáut y un empate, pero se mostró conforme con su rendimiento y aceptó que Katie es una peso ligero natural, acostumbrada a pelar en las 135 libras, mientras ella subió desde las 126.

"Es una peleadora fuerte, una guerra, por eso pudo cerrar fuerte", admitió.

La irlandesa, que sumó su vigésima primera victoria consecutiva, consideró que su triunfo ante Serrano fue el más importante de su vida y elogió la calidad de la caribeña.

"Este es el mejor momento de mi carrera, por encima de la medalla en los Juegos Olímpicos; es algo espectacular. En cuanto a Amanda es una gran peleadora", dijo Taylor, quien se mostró abierta a disputar una pelea revancha con la puertorriqueña.

Las dos peleadores coincidieron en que es un orgullo inspirar a las chicas jóvenes, lo cual consideraron fue una de las grandes consecuencias de la pelea, en la que por primera vez las dos rivales de un pleito de mujeres rebasaron el millón de dólares.