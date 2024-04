Amenazan de muerte a Molusco a través de Whatsapp

Jorge Pabón, conocido como “Molusco”, radicó una querella de amenaza ante la Policía, en horas de la noche del jueves, en Guaynabo.

Según se indicó, el conocido locutor e influencer recibió un mensaje de texto a su teléfono personal a través de la aplicación “WhatsApp”, donde le manifestaron palabras soeces y amenazas.

"No es la primera vez que ocurre una amenaza de muerte hacia mi persona y hacia mi equipo de trabajo, pero voy a tener que hacerla (la querella). Y no tan solo eso, lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Voy a establecer una querella con los federales porque la hicieron directamente a mi teléfono celular. No fue por redes sociales, ni Instagram, ni nada por el estilo....lo hicieron directamente a mi teléfono celular", informó en un episodio de su canal de YouTube "Molusco TV".

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes continuarán la investigación.