Amenazas e incidentes: camioneros interceptan a colegas que salieron a trabajar

El vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, denunció este jueves en entrevista con Hoy Día Puerto Rico que camioneros han amenazado e intimidado a aquellos en contra del paro por el tranque en las tarifas de acarreo.

“A diferencia de lo que los grupos están promoviendo esto, que han dicho que esto es un paro pacífico. Lo que está ocurriendo en la calle es una amenaza, intimidaciones, intervenciones directas con los camioneros que sí quieren trabajar y que no están apoyando ese tipo de acciones en contra del pueblo de Puerto Rico.”, expresó Reyes.

“Eso está agravando más la situación y tenemos una preocupación genuina.”, añadió.

Señala que el paro de camioneros afecta "enormemente" el suplido de alimentos.

Reyes indicó que se encuentran en conversaciones con las autoridades federales para atender el asunto.

“Vamos a tratar con la Policía de Puerto Rico, pero en muchos casos la Policía de Puerto Rico ha sido testigo y no han intervenido. Realmente es bien preocupante.”, dijo.

No dan marcha atrás al paro de labores.

AMENAZAS A COLEGAS

Según imágenes compartidas en las redes sociales, camioneros han amenazado e interceptado a colegas que no se solidarizan con el paro.

“Aquí mañana no hay amigo, no hay compañero, no hay nadie hermano. Si usted mañana sale a la calle brother, mañana no hay amigo ni compañero. Prepárese para lo que venga y aguante.”, se escucha en uno de los vídeos.

Incluso, en uno de los audios compartidos, un hombre alega que camioneros amenazaron a punta de revólver a unos compañeros.

“Suerte que los muchachos bajaron y no se pusieron brutos porque si no le entraban a tiros allí”, dijo.

