Amor y diversión durante el fin de semana de San Valentín en el Distrito T-Mobile

Bajo el lema "Love is in the Air", llega el amor al DISTRITO T-Mobile, transformándolo en el escenario perfecto para disfrutar y celebrar el amor y la amistad.

Durante tres días, parejas, amigos y familias podrán sumergirse en una diversidad de experiencias que combinan lo mejor de la gastronomía, el entretenimiento y el bienestar, todo en un ambiente vibrante y lleno de magia.

La celebración inicia el 13 de febrero a las 6:00 p.m con una noche especial de “Galentine’s Cinema” con romance en pantallabajo las estrellas ideal para disfrutar entre amigas desde el corazón del espacio, Popular Plaza. Un plan perfecto para compartir risas, buenos momentos y la magia del cine al aire libre.

El 14 de febrero, el romance toma el control del principal destino de entretenimiento, con una variedad de experiencias gastronómicas cuidadosamente desarrolladas para enamorar a los paladares. Los restaurantes tendrán menús especiales para celebrar el Día de San Valentín mientras degustan sabores exquisitos. Además, la noche cerrará con un divertido “Love Songs Karaoke Night” en Popular Plaza, donde los asistentes podrán cantar sus baladas románticas favoritas.

Experiencias gastronómicas:

Barullo Taberna Española ofrecerá una cena de degustación de cinco cursos creada por el renombrado Chef Héctor Rosa, con opciones exquisitas tanto de pescado como de carne y un pareo de vinos. Los invitados podrán degustar platos como el ceviche de scallops, croquetas de short ribs, rodaballo confitado y solomillo con mole español. Para el toque dulce, nada mejor que un soufflé de chocolate o un flan de turrón, todo por $125 por persona.

La Central by Mario Pagán redefine la experiencia gastronómica con un menú de tres cursos que entre las delicias que ofrece se encuentra el Caviar Scallop Crudo, Truffle Chayote Tartare, Sea Bass Fillet, Lomo de Cordero y un postre irresistible. Todo esto, en un ambiente exclusivo, perfecto para disfrutar de una cena romántica que cautivará todos los sentidos por $95 por persona.

Denko Asian Eatery ofrece una experiencia culinaria asiática que inicia con un cóctel de bienvenida y continua con un menú de tres cursos, permitiendo a los invitados elegir entre una variedad de opciones del menú regular. Para culminar, disfrutarán de un delicioso postre, por $80 por persona .

Sazón Cocina Criolla presenta un menú especial para dos que resalta los sabores tradicionales de Puerto Rico con un toque sofisticado. Los invitados serán recibidos con copas de espumoso o sangría y podrán degustar platos como el ravioli de langosta empanados, surf and turf con mignon con camarones, y el filete de salmón. Para cerrar con broche de oro, se ofrecerán dos postres exquisitos, por solo $100 por pareja.

El sábado 15 de febrero DISTRITO T-Mobile será el escenario de una noche llena de música y energía con el evento “Rock & Love”. Disfrutarán en vivo de la banda Bloody Rose, tocando lo mejor de los 80s, 90s, y mucho más a partir de las 8:30 p.m.

Para cerrar con broche de oro, el 16 de febrero desde las 9:00 a. m., realizarán el “Self Love Sunday”, una actividad que resalta el amor propio con una jornada llena de bienestar, equilibrio y buena energía. Los asistentes podrán disfrutar de una clase gratis de mobility flow impartida por la entrenadora personal Paola Díaz. La jornada continuará con música en vivo a partir de las 4:00 p.m., y la participación de artesanos locales, ofreciendo una experiencia que combina bienestar, arte y buena música.

Las reservaciones para los restaurantes de DISTRITO T-Mobile están disponibles a través de Open Table. Para más detalles de calendario de eventos puede acceder a Instagram y Facebook como @distritotmobile