“Añadió 233 millones de dólares que no existen” dice presidente cameral sobre Mensaje de Presupuesto

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reaccionó en la noche del martes, al presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi.

“El gobernador de Puerto Rico ratificó hoy el presupuesto de la Junta, mas añadió 233 millones de dólares que no existen”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Hernández Montañez, dijo que “el presupuesto para los cabilderos (de la estadidad) no va”.

Mencionó que el presupuesto parte del recibo de fondos federales que no son recurrentes. Asimismo estableció cuestionamientos sobre dónde se sacarán los fondos para mitigar el impacto de recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico, y los fondos que se necesitará para reubicar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que ya no laborarán una vez LUMA Energy entre como administrador de la corporación pública.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo: “aquí hay tres asuntos importantes que destacar. El primero que la Cámara y el Senado, a través de sus presidentes de Comisión de Hacienda por primera vez en mucho tiempo se están reuniendo de manera conjunta para atender las propuestas de presupuestos y presentarle al país de un presupuesto balanceado”.

“Habló de los cabilderos de la estadidad y habló que en el presupuesto se utilicen fondos del Medicaid, que dejaron perder mil millones de dólares. Entonces no es descabellado que la Junta piense en recortes al Medicaid”, añadió.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, aseguró que trabajarán con el presupuesto sometido por el ente federal creado bajo la ley Promesa, y aseguró que “no era lógico esperar por el gobernador a que lo sometiera porque el tiempo la bola está en la cancha nuestra y la jugamos a nuestra manera, no a la de él”.

De otra parte, los portavoces del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz reaccionaron a la protesta con pancartas.

“Lamentamos, que siempre permee la politiquería barata en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes, los viejos estilos, en lugar de los estilos de apertura que hablo el gobernador en su mensaje. Tenemos que superar la chiquillada política que vimos hoy en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes”, sostuvo Méndez Núñez.

Previo al Mensaje de Presupuesto.

“Hoy cuatro o cinco legisladores de la Cámara del Partido Popular, creyendo que lograron algo levantando una pancarta. Algunos de esos legisladores votaron por la Ley 3, que le quito derechos a los trabajadores de Puerto Rico. Algunos de esos eran del gobierno del ‘Me vale’ y hoy en lugar de tener alguna propuesta para atender y defender adecuadamente los derechos de los trabajadores, su menguada capacidad solo les permite mostrar una pancarta”, expresó Rivera Schatz.

Al mensaje también reaccionó el Senador independiente, José Vargas Vidot que alegó que, "hay áreas de consenso en el mensaje del Gobernador: aumento a guardias correccionales, fondos para erradicar la violencia de género, cambio climático, apoyo a los municipios, entre otros. Sin embargo, hay otros aspectos en los cuales diferimos.

"Asimismo, el gobernador alega que está comprometido con cero recortes a los pensionados, pero guarda silencio sobre el proyecto de retiro digno que va camino a su escritorio" añadió Vidot en declaraciones escritas.

"Sobre la UPR, el gobernador dice que no debe haber más recortes, y coincidimos. Sin embargo, eso no es suficiente. Con este presupuesto, se han perdido acreditaciones, otras están en riesgo y la estación experimental ha recibido un golpe mortal. Ya veremos si defenderá a la UPR como hizo con la consulta de los cabilderos. Además, tampoco expresó su endoso al PS172 de reforma universitaria cuyo uno de sus pilares es la defensa de un presupuesto público".

Por último, en el tema neurálgico de salud, el gobernador proyecta que reasignarán presupuesto similar porque se acaba en octubre, pero la Junta estima que no será así. Este es un tema serio donde no se debe jugar, pues estamos hablando del acceso a servicios de salud. Los fondos Medicaid no dependen de nosotros. Sin embargo, esta coyuntura nos debe obligar a repensar las transformaciones que nuestro sistema de salud necesita para no andar de precipicio en precipicio." dijo el Senador.

A continuación el mensaje de Pierluisi:

