Aníbal Acevedo Vilá será el candidato a la comisaría residente por el PPD

El senador José Nadal Power quedó fuera este viernes de la contienda primarista por la comisaría residente en Washington, por el Partido Popular Democrático (PPD) al no completar el 50% de los endosos requeridos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

"Agradezco el esfuerzo de las decenas de voluntarios que creyeron en mi candidatura, en especial a los alcaldes, legisladores y líderes de la base del Partido Popular Democrático en los 78 municipios de Puerto Rico. Han sido cientos, las personas quienes me expresaron su endoso para convertirme en la alternativa del PPD para la Comisaría Residente. No obstante, el esfuerzo encomiable de este grupo, no pudimos completar el plan de trabajo de recogido de los 8,000 endosos dentro de los límites de tiempo establecidos”, dijo Nadal Power en declaraciones escritas.

Sin embargo, el hoy senador de la minoría popular, señaló sus objeciones contra la CEE por no concederle más tiempo para presentar sus endosos.

“Sigo con profundas objeciones con la manera en que la Comisión Estatal de Elecciones ha manejado la razonabilidad de modificar los términos de radicación de endosos tras los terremotos de enero, que ocasionaron serios disloques en los procesos. Las instituciones deben humanizar más sus procesos y atemperarse a las realidades”, expresó el senador.

“Anhelaba competir en la primaria y que fueran los sean los electores los que decidieran el futuro de mi candidatura. Confiaba en que tendría la oportunidad de demostrar a través de mi historial y propuestas todo lo que podría lograr por el País como su Comisionado Residente desde enero de 2021. Dejo claro, que trabajaré mano a mano con el liderato del Partido Popular Democrático para devolver la esperanza a la gente mediante propuestas concretas que nos permitan convertir a Puerto Rico en el país de primera que puede y debe ser. Mi vocación y corazón como servidor público y Popular no se amilanan", concluyó.

Ahora, el excomisionado residente Aníbal Acevedo Vilá queda como el candidato oficial del PPD para Washington.

Se supo que Acevedo Vilá completó el 56% de los ocho mil endosos requeridos.

Al mediodía del viernes venció el término que la CEE estableció para que los del 50% de los endosos requeridos.

REACCIONA CHARLIE DELGADO ALTIERI:

Por otro lado, el aspirante a la gobernación, Charlie Delgado Altieri, lamentó que Nadal Power no consiguiera la totalidad de los endosos:

"Lamento profundamente que el compañero José Nadal Power no haya logrado entregar los endosos requeridos por ley por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ha sido un senador destacado, y tiene mucho que aportar al país. Siempre he votado íntegro por el Partido Popular Democrático (PPD) y esta vez no será la excepción. El país no merece 4 años más de una administración del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Con respecto a la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá, debo indicar que la Segunda Transformación de Puerto Rico es mucho más importante para mí que las diferencias que podamos tener como puertorriqueños. El Partido Popular es el instrumento para esa Segunda Transformación. Mi candidatura es y será una de unidad para todos.

El PNP, Thomas Rivera Schatz y Wanda Vázquez han llevado al país a una quiebra moral, utilizando el dolor y las necesidades de nuestra gente para intentar sacar ventaja político partidista, y su incompetencia administrativa cada día queda evidenciada. Y por otro lado, Pedro Pierluisi le falla al país con sus vínculos con la Junta de Supervisión Fiscal, y no representa los mejores intereses para el pueblo. Ninguno de ellos es opción de transformación."

