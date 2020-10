Aníbal José Torres denuncia patrón de ausentismo de Jenniffer González a votaciones del Congreso

El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, denunció este domingo que la comisionada residente Jenniffer González se ausentó o no participó de las votaciones a las que tenía derecho en 95 ocasiones en un periodo de 15 meses, lo que la colocó en la quinta posición de ausentismo entre todos los miembros de la Cámara de Representantes federal y la hispana con el mayor número de ausencias al momento de la votación en las comisiones en pleno.

“Tanto que se la pasa criticando y lamentándose que no tiene derecho al voto en el Congreso y ahora resulta que, cuando se le permite votar en las comisiones en pleno, decide ausentarse o no participar en 95 ocasiones en solo 15 meses. Con ese récord, Jenniffer Gonzalez obtiene la bochornosa distinción de ser la quinta representante de todos los miembros del Congreso en ausentarse y la hispana con el mayor número de ausencias a la hora de emitir sus votos en la consideración de medidas”, expresó Torres en declaraciones escritas.

“Ya no basta con que la inacción y dejadez nos hizo perder 1,000 millones de dólares de Medicaid; no basta con la ofensa de irse de viaje turístico por 38 países fuera de los Estados Unidos en seis continentes distintos, sino que ahora tampoco vota cuando la autorizan a hacerlo y aun estando en el Congreso, no se presenta ni emite sus votos. Es hora de un cambio en Washington con un comisionado a tiempo completo y no una turista pagada con fondos públicos”, afirmó el senador.

Desde el 1993, el Congreso de Estados Unidos le permite al Comisionado Residente de Puerto Rico y a los delegados de los territorios y posesiones de Estados Unidos, votar en el Comité en Pleno. “La oportunidad de participar y votar en esos procesos es una forma muy efectiva de insertarse y persuadir a los demás miembros a escuchar argumentos o formas de votar’’ expresó Torres.

Según los datos oficiales, en un periodo de 15 meses, la Comisionada Residente tuvo la oportunidad de votar en 316 ocasiones, habiéndose ausentado al momento de la votación o no ejerciendo su voto en 95 ocasiones.

En el año 2019, Jenniffer González tuvo la oportunidad de votar en 291 ocasiones, pero no lo hizo en 90 ocasiones, para un 31% de ausencias en votaciones. El mismo patrón continuó en los primeros meses del año 2020, porque de un total de 25 votaciones elegibles – entre enero y marzo – la comisionada no votó en el 20% de las ocasiones.

Por su parte, González Colón, defendió en la tarde del domingo su desempeño en Washington y rechazó las críticas que le hizo el senador popular.

González Colón afirmó que “es un hecho que cuando Acevedo Vilá fue comisionado residente durante los Congresos 107 y 108 del 2001 al 2005, él no tenía el derecho al voto en el “floor”. Por ende, no contamos con un récord público de todas las ausencias de Acevedo Vilá como comisionado residente. Ahora bien, todos recuerdan como en el 2004 a Aníbal se le llamaba el Comisionado Ausente porque siempre estaba en Puerto Rico para otros menester sin relación alguna con el bienestar del pueblo”.

“De todas formas, este voto en el “floor” o en el hemiciclo que se da actualmente es simbólico, incluso los demócratas nos quitaron ese derecho que le dieron al voto durante la pandemia que demuestra ni siquiera esa otorgación del voto fue una gestión seria para hacernos valer a los representantes de los territorios”, indicó la Comisionada Residente en declaraciones escritas.

“Realmente, no hay comparación alguna entre la productividad de medidas legislativas de mi gestión como Comisionada Residente versus la de Acevedo Vilá. He presentado el doble de proyectos de ley que Acevedo Vilá, 16 veces más que Acevedo Vilá enmiendas de mi autoría, 10 veces más enmiendas de mi autoría aprobadas en el Comité de Reglas para ir al pleno, 19 veces más enmiendas auspiciadas aprobadas por la Cámara, 7 veces más enmiendas de mi autoría que se convirtieron en ley y para finalizar más del doble de total de medidas promulgadas aprobadas (proyectos de ley de mi autoría y enmiendas en sala de la Cámara) que Acevedo Vilá. La verdad es que las estadísticas legislativas en el Congreso de Acevedo Vilá dan vergüenza ajena”, dijo González Colón.

“Además, de la misma fuente de información que dicen sacar estos números, el senador Aníbal José Torres no menciona que soy la novena congresista en todo el Congreso que mejor trabaja fuera de líneas partidista, demostrando voluntad para trabajar en consenso, algo que Acevedo Vilá, evidentemente, no ha podido hacer ni dentro de su propio partido, y que soy la sexta republicana con más coauspiciadores bipartitas en mis medidas”, concluyó González Colón.

