Tribunal de Caguas otorga permiso a Manny Manuel para salir de Puerto Rico

El Tribunal de Caguas le otorgó un permiso especial por su buen comportamiento al cantante puertorriqueño, Manny Manuel, para que pueda salir de Puerto Rico y viajar al estado de la Florida, donde tendrá una presentación artística.

Se trata de su primera presentación fuera de la Isla desde que le impusieron una probatoria, luego de haberse declarado culpable por manejar en estado de embriaguez e impactar un poste del tendido eléctrico, el 24 diciembre del 2020.

Ese día, el cantante sufrió dos accidentes de tránsito. El primero ocurrió a eso de la 1:10 a.m. en la PR-198, intersección con la PR-30, en dirección de Las Piedras a Juncos. Más tarde, impactó una valla en la en la PR-22, Km. 8.9 en dirección de Guaynabo a Bayamón, por lo que tuvo que ser transportado al Centro Médico de Río Piedras.

A su llegada al tribunal, el Rey de Corazones indicó que ya son seis meses de los 21 que debe cumplir de esta probatoria, que incluye pruebas mensualmente para detectar uso de drogas y alcohol. Aseguró que ha estado cumpliendo con todas las directrices, así como con el tratamiento de rehabilitación.

“Me permiten ir al gimnasio, me permiten ir a la universidad. El ocio lo he atacado con universidad, ejercicios y cosas para engrandecerme y crecer como persona. También de hacer de la herencia que me dejó mi padre una productiva”, dijo a Telenoticias.

La próxima vista de seguimiento quedó pautada para el 3 de marzo a las 10am en el Tribunal de Caguas.

