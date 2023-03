Anthony Maceira denuncia incidente con hermano de Sixto George

El exsecretario del Departamento de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, denunció ante las autoridades estatales y federales un presunto incidente con Jorge Díaz, el hermano del productor Sixto George, quien está en prisión tras ser hallado culpable en cargos de intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia.

Según relató Maceira, salía de su oficina con su hijo en el Viejo San Juan para acudir a una farmacia, cuando se le acercó una guagua.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

“Yo pienso que me va a dar paso, y cuando me paro, la persona empieza a señalar y hacer gestos y a decir palabras soeces con la boca. Al principio no lo reconocí”, indicó Maceira en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Esto es un caso fabricado” dijo el productor cuando lo esposaron.

“Cuando lo reconocí pues lo fui a grabar con el celular y ahí aceleró y se fue. Pude tomar la tablilla, me comuniqué con las autoridades federales, así como las estatales y presenté una querella”, añadió.

El exfuncionario agregó que Díaz supuestamente hizo el gesto de pasarse el dedo por el cuello.

“Yo estaba con mi hijo de un año, cuando ese títere se atrevió a hacer lo que me hizo a mí, estando yo con mi hijo en mis brazos”, denunció.

Maceira fue testigo estrella de la fiscalía en el caso contra el productor.

Contrario a lo esperado, no sentó a testificar a Raulie Maldonado, quien dice estar preparado "para decir la verdad".

“No hubo factura”, aseguró la testigo.