Anticipan irán al tribunal si secretario del DRNA no entrega documentos a la Cámara

Los representantes Edgardo Feliciano Sánchez y Estrella Martínez anticiparon que solicitarán permiso al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez para acudir al Tribunal, si el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo no entrega información solicitada.

“De no recibir toda la información solicitada al DRNA el lunes antes de las 5:00 p.m., solicitaré al presidente de la Cámara que se nos autorice ir al Tribunal para que Machargo cumpla con el requerimiento de información. Asimismo, estaremos citando a José Báez Martínez, María Ortega Ramírez y a Carlos Vega Santos todos empleados del DRNA que han intervenido de alguna forma en el caso de Rincón a una Reunión Ejecutiva de la Comisión esta próxima semana” dijo el presidente de la Comisión de Recursos Naturales Edgardo Feliciano en declaraciones escritas.

Legisladores llegaron hasta el lugar y pidieron la renuncia del secretario del DRNA, Rafael Machargo.

“El secretario Rafael Machargo, tiene un patrón de no proveer información a las diversas comisiones legislativas que le hacen requerimientos sobre su agencia. Es indignante y nos levanta preocupación que el secretario no suministre la información solicitada por nuestra Comisión en el caso específico del Condominio Sol y Playa. Claramente Machargo está obstruyendo la función legislativa al no querer entregar documentos como los correos electrónicos del secretario e Idelfonso Ruiz relacionado al caso del Condominio Sol y Playa y copia del expediente del caso de cara a las vistas públicas a celebrarse los días 9, 10 y 11 de agosto”, añadió.

El requerimiento de información, que contiene una larga lista de documentos, es una secuela a la vista pública celebrada donde el señor Idelfonso Ruiz compareció antes de renunciar a su puesto de Gerente de Medioambiente en OGPe.