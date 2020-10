Anuncian ayuda de $500 para menores asistidos por TANF

La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López, junto con el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera, informaron que mañana, jueves, 3,586 familias con menores asistidas por el Programa de Ayuda Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) recibirán una asistencia de $500 por cada menor, lo que totaliza $2.8 millones en beneficios.

Sobre 5,600 menores recibirán la asistencia a través de la Tarjeta Única para efectos y servicios escolares.

“Continuamos trabajando para poder asistir a nuestros estudiantes para que puedan recibir el pan de la enseñanza a distancia y, al igual que los estudiantes de las escuelas del Departamento de Educación, los menores en edad escolar elegibles y activos en el programa TANF a octubre reciben esta ayuda”, indicó la gobernadora.

López detalló que: “La asistencia está dirigida a las familias de la categoría C del TANF quienes son monoparentales y tienen los ingresos más bajos en nuestros programas. Esta ayuda complementa la recibida a través del Departamento de Educación y les asiste para la compra de cualquier efecto escolar, sea adquisición de muebles como escritorios, libros, servicio de Internet, audífonos y otros aditamentos necesarios para la educación a distancia. Los pagos son recibidos mañana, jueves 22 de octubre de 2020, a través de la Tarjeta Única, por lo que los participantes no tienen que realizar ningún trámite con la agencia.

Por su parte, el administrador de ADSEF señaló que: “Con esta asistencia continuamos eliminando barreras a las poblaciones con escasos recursos, quienes tienen múltiples retos para recibir servicios de enseñanza en este nuevo modelo. Entre estas familias donde falta un padre que no tienen ningún ingreso o ingresos que están por debajo del 150 de pobreza”.

Según indicó Fradera, de estas 3,596 familias que reciben el beneficio de $500 por menor, hay 55% con más de un menor en el hogar.

“Esta asistencia les permitirá preparar un área para que los menores puedan estudiar en su hogar con todo lo que necesiten a su alcance. A partir de hoy tienen más recursos para atender sus necesidades básicas que tienen que redirigir para las necesidades escolares,” agregó Fradera.

Los beneficios en las cinco categorías de Programa TANF aumentaron este año, revisión que no se hacía desde hace más de 20 años. Además, las familias con menores en el programa también recibieron una asistencia adicional por la pandemia durante seis meses del año. Los nuevos niveles de beneficios fueron aprobados por el gobierno federal tras ser enmendado el Plan Estatal del programa TANF que administra la ADSEF en consulta con “Administration for Children and Families” (ACF).

Fradera indicó que los beneficios del programa TANF están disponibles a toda familia elegible y pueden ser solicitados a través del portal de servicios en línea del Gobierno de Puerto Rico, accediendo a www.pr.gov (http://www.pr.gov/), en el botón de Solicitud Elegibilidad TANF.

“Es nuestro compromiso seguir buscando alternativas, no solo de beneficios, sino de oportunidades para quienes estén en edades productivas se encaminen a la autosuficiencia, a la vez que protegemos y apoyamos a aquellos que por su edad o condiciones, no tengan los recursos para procurar su bienestar,” manifestó.

El programa TANF realiza desembolsos anuales que sobrepasan los $50 millones a 43,073 familias participantes elegibles. Estos participantes se evalúan en cinco categorías: A (Aged), B (Blind), Categoría C (Children), D (Disable), G (General) y T (Tutor).

Por su bajo nivel de ingresos, estas familias también son elegibles al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

Los participantes y solicitantes que necesiten más información pueden escribir al correo electrónico consultaadsef@pr.gov, donde personal de la agencia contestará sus preguntas.

