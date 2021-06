Anuncian eventos de pruebas de COVID-19 en San Juan

Como parte de las iniciativas para continuar disminuyendo los contagios de COVID-19, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció que se realizarán diversos eventos masivos de pruebas para detectar posibles casos activos del virus.

Los eventos son posibles gracias a la colaboración entre el Municipio de San Juan, el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) de la Ciudad Capital y el Departamento de Salud de Puerto Rico.

“Ciertamente hay gran cantidad de la población vacunada y esto es un gran avance para lograr la inmunidad de rebaño que tanto anhelamos, aun así, es importante que la ciudadanía continúe realizándose la prueba del COVID-19 para evitar la propagación del virus”, indicó el alcalde de San Juan.

Las próximas actividades de pruebas de COVID-19 serán el sábado, 12 de junio en la urbanización Río Piedras Heights de 9:00 am a 1:00pm; el martes, 15 de junio en el CDT San José de 9:00 am a 1:00pm; el viernes, 18 de junio en la Placita de Santurce de 9:00 am a 1:00pm y el viernes, 25 de junio en la Plaza del Mercado de Río Piedras de 9:00 am a 1:00pm.

Los dirigentes del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) de la Ciudad Capital de San Juan insisten en que es primordial continuar realizando pruebas de este virus ya que, entre otras cosas, muchas personas contagiadas pudieran ser asintomáticas y sin saberlo o quererlo, pudieran estar transmitiendo la enfermedad a otros más vulnerables cuya salud pudiera verse seriamente comprometida.

“Queremos y caminamos hacia lograr un San Juan seguro para todos. En la medida que continúen disminuyendo los casos, serán eliminadas las restricciones establecidas en la Orden Ejecutiva. Aun así, es imprescindible continuar con las medidas de seguridad, esto incluye el realizarse la prueba periódicamente”, indicó el Dr. Héctor G. Marrero, epidemiólogo-enlace de la Ciudad Capital de San Juan.

Finalmente, Romero Lugo exhortó a todos los interesados en realizarse la prueba a darse cita en cualquiera de los eventos. “No es necesario sacar cita previa, pero si así lo desean, pueden registrarse a través del QRCode”.

