Anuncian iniciativas para ayudar a ciudadanos a solicitar los $3,000 por menores dependientes

El gobernador Pedro Pierluisi informó este lunes que hay varias iniciativas del Gobierno en curso para facilitar a los ciudadanos el acceso a que puedan solicitar el Crédito por Menor Dependiente (CTC, por sus siglas en inglés).

El primer ejecutivo explicó que este crédito junto con el Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés) son dos programas vitales para ayudar a combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones de todas las familias trabajadoras en la Isla.

“En primer lugar, el Crédito Contributivo por Ingreso Devengado es el programa federal más efectivo para incentivar el trabajo. Estimamos que muchas familias se pueden beneficiar de este importante programa que ayuda a puertorriqueñas y puertorriqueños trabajadores y a sus familias. Sobre $800 millones serán distribuidos por el Departamento de Hacienda a nuestra fuerza trabajadora. De esos, $612 millones provienen de fondos federales y están asegurados por los próximos 10 años”, indicó el gobernador.

En el caso del Crédito por Menor Dependiente, el primer ejecutivo explicó que este año, por razón de la pandemia, toda persona que sea custodio de niños o niñas menores de seis años podrá recibir $3,600 por niño, mientras que por menores de 6 a 17 años podrá recibir $3,000.

“Para este crédito no es necesario estar en la fuerza laboral, ya que el único requisito es ser custodio de menores y estar dentro de los límites de ingresos. El año que viene, el beneficio vuelve a ser de $2,000 por cada dependiente menor de 17 años. Este es un programa federal importantísimo que pone fondos en los bolsillos de nuestras familias y busca lograr que nuestros niños y niñas no vivan en pobreza. Ahora, todas las familias son elegibles, no solo las de 3 menores dependientes o más, como era antes”, explicó Pierluisi.

Durante la conferencia de prensa, en la que participaron los secretarios de los Departamentos de Hacienda, Vivienda y Familia, Francisco Parés, William Rodríguez y Carmen Ana González, respectivamente, así como el director de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado y la directora de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), Thais Reyes, se indicó que el impacto que va a tener este beneficio para las familias es grande, ya que para un familia con dos hijos implica un beneficio de $6,000 o el equivalente de un aumento en ingresos de $500 mensuales.

El Crédito por Menores Dependientes se podrá reclamar en o antes del 18 de abril de este año y únicamente en la planilla contributiva federal, utilizando el Formulario 1040 PR.

En la página web de la Fortaleza se puede acceder a una calculadora del EITC y el CTC en la que cualquiera puede poner sus ingresos y cantidad de dependientes y le deja saber un estimado de sus beneficios.

“Hemos estado en constante comunicación con el gobierno federal, incluyendo la Casa Blanca, el IRS y miembros claves del Congreso, y hemos recibido constante apoyo para fomentar que todos en la Isla aprovechen estos incentivos”, sostuvo el primer ejecutivo, quien informó que se desarrolló un website federal que incluyó la información local, que es www.childtaxcredit.gov/puerto-rico.

“Dado a que mucha de nuestra gente no ha realizado este proceso antes y que la mayoría de nuestro pueblo no rinde planilla federal, nos hemos dado a la tarea de llevar a cabo una estrategia abarcadora para promover, incentivar y ayudar a nuestras familias a radicar la planilla y reclamar este incentivo importante. Más de 500 mil familias son elegibles para estos créditos y queremos que todos tengan acceso a ellos”, dijo el primer ejecutivo.

Departamento de Hacienda

El Departamento de Hacienda en estrecha colaboración con el Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS”, por sus siglas en inglés) está participando en el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (“VITA”, por sus siglas en inglés). El propósito de esta iniciativa es asistir a las personas que cumplan con los requisitos a solicitar el Crédito por Menor Dependiente.

Hacienda, colaborando con el IRS comenzó un proceso de adiestramiento de personal desde el año pasado y ya ha logrado adiestrar a cerca de 100 empleados de la agencia que están certificados para preparar las planillas de todo el que lo necesite. Para lograr esto, ha habilitado los Centros de Orientación y Preparación de Planillas para ayudar a las personas a que soliciten. Estos se llamarán los Centros VITA-CTC.

Comenzando el 24 de enero de 2022, se establecieron preliminarmente los Centros de Plaza Las Américas y Plaza del Caribe en Ponce.

También se establecieron los centros del Mayagüez Mall, Municipio de Caguas y Barceloneta Premium Outlets. Estos últimos comenzarán a funcionar el 10 de marzo de 2022.

Por otra parte, los Centros VITA atenderán a contribuyentes elegibles por cita previa, las cuales se pueden coordinar a través del enlace: hacienda.turnospr.com, seleccionando el enlace “Centros de Orientación y Preparación de Planillas” y siguiendo las instrucciones del sistema.

También se atenderán personas sin citas, sujeto a disponibilidad de espacios y Hacienda estará presente en las Ferias Fortaleza por Puerto Rico.

Mañana, martes 1 de marzo, la feria se llevará a cabo en Naranjito.

Departamento de la Vivienda – Administración de Vivienda Pública

La Administración de Vivienda Pública está desarrollando áreas con computadoras en cada uno de los residenciales públicos para que las personas pueden radicar sus planillas estatales y federales en línea.

Además, está reclutando un voluntarios de la comunidad que irán casa por casa proveyendo la información necesaria para que las familias puedan llenar la planilla federal y recibir el incentivo.

De esta forma se espera impactar cerca de 19,300 familias en 328 residenciales públicos.

En los residenciales ya están aprobados 200 Centros (Self-Stand Alone Centers) que estarán en los Centros Educativos Tecnológicos y Centros Comunales de nuestros residenciales y contarán con personal disponible para asistir a los residentes de vivienda pública en la radicación de la planilla federal correspondiente.

Estos centros se están desarrollando prioritariamente, para familias con $0 ingresos pues va a ser una planilla sumamente fácil de llenar.

En el caso de las personas con ingresos, la AVP estará coordinando con Hacienda para movilizar los residentes con planillas más complejas (que son menos del 20% de la población elegible) a los centros VITA.

El plan incluye transportación para esas personas que por la complejidad de su planilla puedan requerir apoyo personalizado de un preparador certificado en alguno de los centros VITA del Departamento de Hacienda.

ODSEC

La ODSEC trabaja con 756 comunidades a través de todo Puerto Rico. Destacará personal de cada región para que lideren los esfuerzos de divulgación de la ayuda en conjunto con voluntarios provenientes del liderato comunitario y de organizaciones sin fines de lucro identificados.

Colocarán rótulos en las comunidades y barrios, proveerán material informativo, y orientarán a las familias en su entorno para asegurar que llegamos a todos los que se pueden beneficiar.

Estarán llevando a cabo actividades en cada región, tanto en sus centros regionales como en centros comunitarios durante el mes de marzo. Las primeras actividades programadas son:

✓ Municipio de Camuy: 14 de marzo

✓ Impacto Maunabo y Patillas: 16 de marzo

✓ Impacto Barranquitas: 17 de marzo

✓ Utuado y Vega Alta: 21 de marzo

✓ Guayanilla: 23 de marzo

✓ Luquillo: 24 de marzo

Departamento de Educación

El Departamento de Educación enviará a todas las familias de sus estudiantes información sobre el CTC, incluyendo los detalles de los centros y los enlaces en donde las personas pueden recibir servicios.

Departamento de la Familia

ADSEF enviará la información por vía digital a las 870 mil familias beneficiarias del PAN a través de su proveedor Evertec y de mensajes grabados en el centro de ayuda del PAN.

Entre marzo y abril 18 los Mercados Familiares tendrán presencia en más de 60 municipios. En cada Mercado, ADSEF tendrá una mesa informativa sobre el CTC con las referencias de ubicación de los centros VITA, las fechas y los enlaces a través de los cuales se puede llenar la planilla.

Se espera impactar alrededor de 250 mil personas con este esfuerzo.

De igual forma, a través del programa TEFAP (The Emergency Food Assistance Program), el cual impacta 108 comunidades en once (11) municipios entre el mes de febrero y abril 18, se proveerá información y orientación dentro de las cajas de alimentos entregadas a las familias en cada comunidad.

Además, ADSEF es la entidad responsable de desarrollar la campaña publicitaria.

Por otro lado, ACUDEN enviará información a las 14,591 familias que reciben servicios en centros de cuido, Centros “Head Start” y Early Head Start.

Fortaleza/PRITS/OATRH

Conjuntamente, el Gobierno de Puerto Rico, a través de la colaboración de la Fortaleza, OATRH y PRITS estará enviando toda la información sobre los créditos a todos los empleados públicos para asegurar que los que cualifican la soliciten y para brindarles cualquier ayuda que necesiten para lograrlo.

SECTOR SIN FINES DE LUCRO

Adicionalmente a las iniciativas del Gobierno, múltiples entidades sin fines de lucro están realizando esfuerzos alrededor de toda la Isla.

Asimismo, cerca de 25 entidades y universidades están ofreciendo servicios que van desde orientación hasta apoyo para llenar la planilla federal.

MUNICIPIOS