Anuncian millonaria subvención de fondos a 65 organizaciones culturales y educativas

El gobernador Pedro Pierluisi, junto al director del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés, anunció la otortgación de más de $1.6 millones en subvenciones a 65 organizaciones y proyectos culturales y educativos mediante la segunda fase de la iniciativa Subawards Grants to Arts and Cultural Non-Governmental Organizations, del Programa de Rescate Cultural, provenientes del Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), mediante el Plan de Rescate Americano -ARPA-.

Bajo el programa Rescate Cultural, se destinaron $40 millones de fondos ARPA para apoyar diversos proyectos de modernización, reconstrucción y mejoramiento de distintas entidades culturales, incluyendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Escuela de Arte Plásticas, el Conservatorio de Música y los proyectos de infraestructura en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, entre otros.

Dicho programa tiene el objetivo de aumentar las oportunidades de participación en las artes y expandir el alcance de las organizaciones culturales en sus comunidades luego del impacto de la pandemia causada por el virus del COVID-19.

A diferencia de los fondos otorgados durante la primera fase, que eran destinados mayormente para gastos operacionales, en esta ocasión las subvenciones van dirigidas al fortalecimiento de la oferta de proyectos y actividades que potencien actividades económicas basadas en el talento, la creatividad y la innovación y que benefician a nuestras comunidades.

Algunas de las entidades que recibieron la subvención son la Academia Puertorriqueña de la Historia, Corp., Alliance Française de Puerto Rico, American Cello Institute, Andanza, Areyto Ballet Folklórico Nacional de Puerto Rico, la Asociación Acirc, Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, Asociación de Maestros de Puerto Rico, Ateneo de Ponce Puerto Rico, Ballets de San Juan, Bellas Artes de Caguas, Boys & Girls Clubs of Puerto Rico, Broadway Illusions, Carnaval Vegalteño, Centro Cultural Carmen Solá de Pereira, Centro Cultural José PH Hernández, Centro de Economía Creativa, Centro Parroquial de Ayuda Social de Aibonito.

Esta segunda ronda también incluye al Círculo Histórico Cultural de Camuy, Connecting Paths, Coro de Niños de Ponce, Crearte, Danzactiva, Daphne et Apollon, Dramarama, El Mundo de los Muñecos: Puppet World, Enfocarte, Escuela Mayagüezana de Ballet, Artes y Educación Eugenio María de Hostos, el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico, Fundación Amigos de El Yunque, Fundación Atención Atención, la Fundación Cortés, la Fundación de Culebra, la Fundación Felisa Rincón de Gautier, la Fundación Luis Muñoz Marín, GD & E. Orfeón San Juan Bautista, Gíbaro de Puerto Rico, Guateque, Taller Folklórico de Puerto Rico, y el Hogar del Buen Pastor.

De igual forma se beneficiaron el Instituto Alejandro Tapia y Rivera, el Instituto Nueva Escuela, La Casa de la Plena Tito Matos, La Casa de los Contrafuertes, Proyecto de Artista, la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, Mauro Ballet, el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de las Américas, el Museo del Reciclaje, el Museo Universidad Ana G. Méndez del Recinto de Gurabo, Nuestra Escuela, Olga Iglesias Project, Plataforma Eje, Producciones Ángeles-del-fin, Producciones Danzateatro PR, Puerto Rico Youth at Risk/Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Ruta Artesanal Boricua, el Taller Comunidad La Goyco, Tamboricua, Teatro Sol y Luna, The Jane Stern Dorado Community Library, Tropic Ventures Research and Education Foundation, Recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez, y Vitrina Solidaria.

“Puerto Rico tiene un enorme potencial para continuar desarrollando y fortaleciendo la economía naranja. Nuestra rica tradición cultural, gran diversidad de talento y ubicación geográfica privilegiada nos convierte en un punto de encuentro de diferentes culturas y corrientes creativas y nuestra isla es cuna de artistas, músicos, escritores y emprendedores que a diario dejan su huella a nivel local, nacional e internacional. Mi compromiso siempre ha sido firme para fomentar la cultura puertorriqueña desde todos sus ámbitos, por lo que nuestro pueblo puede contar con que continuaré identificando recursos que nos permitan apoyar proyectos dirigidos en esta dirección. Sé que estos fondos van a ser de gran ayuda para sus organizaciones y para la cultura en Puerto Rico”, concluyó Pierluisi.