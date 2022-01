Anuncian sobre $34.3 millones en fondos para organizaciones artísticas

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció este jueves una nueva asignación que suma $34,353,327 en fondos federales para Puerto Rico, que servirían de apoyo para la mitigación de la pandemia en organizaciones artísticas y la continuidad de programas de salud en la Isla.

“Felicito a las 5 organizaciones artísticas en Puerto Rico que solicitaron y que hoy me place anunciarles que fueron otorgadas con asistencia federal bajo el National Endowment for the Arts. En total, fueron 500,000 dólares para apoyar a estas organizaciones con la mitigación del COVID,” dijo la Comisionada en declaraciones escritas.

González Colón detalló la partida de fondos correspondientes a cada organización; Fundación Arturo Somohano recibe $150,000; Asociación de Documentalistas de Puerto Rico $150,000; Cuarzo Blanco $50,000 DanzActiva $50,000 y la Fundación Nacional para la Cultura Popular $100,000.

Los fondos servirán para apoyar con los gastos de personal y de las instalaciones en general, respuesta y recuperación de la pandemia de COVID-19.

En total, 567 organizaciones artísticas alrededor de la nación se beneficiaron de esta asignación que se da bajo los fondos del Plan de Rescate Americano o American Rescue Plan (Ley Pública 117-02), según el comunicado.

Por otra parte, $33,853,327 nuevos fondos fueron asignados al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

Bajo el programa de Head Start, el Municipio de Barceloneta “Early Head Start” recibe $11,435,056, San Juan recibe $7,091,155, Centros Sor Isolina Ferre $5,423,232, el programa de head start de la Iglesia Bautista de Quintana $4,415,108, el Municipio de Manatí $2,823,34 dólares y Boys and Girls Club $2,631,088.

Además, bajo la oficina del Centro Nacional para la Prevención del VIH, la Hepatitis Viral, las ETS y la Tuberculosis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Departamento de Educación de Puerto Rico recibió la asignación de 34,347 dólares para el programa de Promoción de la salud de los adolescentes mediante Prevención del VIH/ETS en la escuela.

El Municipio de San Juan también recibirá 3,368,602 dólares bajo el HIV Emergency Relief Project Grants.