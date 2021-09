Apagones podrían continuar hasta el fin de semana

El director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), William Ríos Mera, dijo este miércoles a Hoy Día Puerto Rico que debido a unas “fallas imprevistas”, los apagones que han afectado al país en los últimos días podrían extenderse hasta el fin de semana.

“Seguimos trabajando fuerte para recuperar en los próximos días las unidades Aguirre 1 y Aguirre 2. Esperamos que para el fin de semana ya estemos normalizado. Ya el viernes en la noche esperemos estar normalizados si no surge ninguna otra situación.”, indicó Ríos Mera.

Dice que AEE y LUMA tienen una relación tóxica. Pide que seamos prudentes con el consumo durante las próximas horas.

Añadió que la suma de las “fallas imprevistas” de las unidades Aguirre 1 y 2 y el mantenimiento programado en la unidad Costa Sur 6 es lo que ha provocado los constantes apagones en la Isla.

El martes, LUMA Energy confirmó a Telenoticias que unos 500,000 abonados experimentarán interrupciones de servicio que comenzarían a eso de la 1:30 pm y podrían extenderse hasta la medianoche.

Debido al uso de generadores durante esta semana, en la que miles se han quedado sin luz.

Los apagones selectivos ocurren debido a que la demanda exceden la generación disponible. Según se informó, las interrupciones se darían por “bloque”, y el promedio de tiempo sin luz sería de aproximadamente dos horas.

Figueroa Jaramillo denuncia intensión de privatizar las plantas generatrices

Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo aseguró el martes, que los apagones y relevos de cargas anunciados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para esta semana son “una confabulación entre LUMA Energy, los altos intereses en la AEE y el gobierno de Pedro Pierluisi para crear una crisis y justificar la privatización de las plantas generatrices”.

“Lo que hemos estado viendo con los apagones desde el fin de semana, y que se prevé continúen, está totalmente orquestado. Dejan al país sin luz con tal de justificar la privatización de las plantas generatrices. Esto es un huracán creado por la ineptitud de los mismos que llevaron la Autoridad al estado al que se encuentra hoy. Han creado una crisis, todo es parte de una estrategia donde no asignan el presupuesto, no dan mantenimiento, no tienen inventario accesible para reparar averías de emergencia con el objetivo de tener la excusa perfecta para venderlas”, señaló Figueroa Jaramillo en comunicación escrita. Lee más aquí.

