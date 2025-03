Apelarán determinación de no causa contra imputado de brutal golpiza a vecina

El Ministerio Público solicitó el viernes una vista de Regla 6 en alzada para apelar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón al determinar no causa para juicio contra José Quesada Ojeda, imputado de agredir a una mujer de 72 años y a su nieto en Toa Baja.

El viernes, la mujer acudió a las redes sociales para denunciar que fue brutalmente agredida por un hombre el pasado lunes, 10 de marzo tras una disputa por un gato en la calle 9 en Lagos Plata Levittown, en Toa Baja.

En la publicación catalogó como injusto que hallaran causa contra el hombre.

"Llega la policía se lo llevan arrestado y me trasladan al hospital. Se radica caso en el tribunal de Bayamón en la Sala de Investigaciones y la juez de turno (No me consta aún el nombre ) "NO ENCONTRÓ CAUSA" Hago esta declaración para elevar mi voz ya que se cometió una injusticia hacia mi persona", escribió.

“Me pregunto tendré que esperar a que me MATE”.

Según un comunicado escrito del Departamento de Justicia, Evelyn Rodríguez Marrero se encuentra recibiendo los servicios correspondientes por parte de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito.

"¿Qué va a esperar, a que nos maten?”, reclamó la mujer tras el fallo de la magistrada.