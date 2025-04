Apple presenta la historia de Daddy Yankee en su serie “Time to Walk”

Apple lanzó este lunes la historia del ícono mundial Daddy Yankee en un episodio de la serie “Time to Walk”, totalmente filmado en Puerto Rico.

La historia, en la que el artista revela datos muy personales de su vida y rompe con los estigmas de la salud mental, está disponible a través de la plataforma Apple Fitness+ para los usuarios de iPhone y Apple Watch.



“Time to Walk” es una experiencia de caminata tipo audio-guía que presenta episodios semanales dirigidos por diversos invitados. Está diseñada para fomentar que los usuarios caminen más y disfruten de los beneficios de la actividad física, con una duración aproximada de 30 minutos por episodio.



Figuras como Alicia Keys, Jennifer Lopez, Keith Urban y Lady Gaga han participado de los episodios que integran “Time to Walk”.



Grabado en inglés desde uno de sus lugares más queridos de Puerto Rico, en el episodio, que inicia hoy, Daddy Yankee ofrece un recorrido íntimo donde comparte cómo el impacto de una bala lo llevó a abandonar una carrera deportiva para dedicarse por completo a la música, el encuentro con un héroe inesperado que le salvó la vida y su lucha contra la depresión. Narra que hace tres o cuatro años, a pesar de tenerlo todo, se sentía solo y hasta llegó a experimentar depresión. Fue así que tomó la mejor decisión de su vida, asistir por primera vez a un terapeuta. Esta le ayudó a meditar y a comprender cómo funciona su cerebro. De esa experiencia, aprendió sobre la salud mental y la inteligencia emocional y exhortó a su público a buscar ayuda profesional y hablar con alguien para superar cualquier situación emocional.



“Este episodio de “Time to Walk” no solo celebra la trayectoria de Daddy Yankee, sino también su resiliencia, su evolución personal y su profundo amor por Puerto Rico”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

En la historia, el artista puertorriqueño se sincera con la audiencia.



Entre los momentos más destacados del episodio se encuentran:

Su camino hacia la salud mental – Reflexiona sobre cómo enfrentó la depresión en el pico de su fama y cómo la terapia cambió su vida. Daddy Yankee rompe el estigma en torno a la salud mental, alentando a todos a hablar del tema, a cuidarse y a quererse.

Un giro decisivo en su carrera – Un tiroteo casi fatal terminó con su sueño de jugar béisbol profesional, pero lo impulsó a volcarse por completo en la música.

Caminar como rutina de conexión y agradecimiento – Comparte cómo caminar en su isla natal lo ayuda a mantenerse centrado y agradecido.

Un héroe inesperado – Un hombre local que luchaba contra la adicción terminó salvando su vida, enseñándole a nunca subestimar a nadie.