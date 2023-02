Aprueban millonaria asignación para albergues y entidades que dan servicios a víctimas de violencia de género

El Departamento de Justicia autorizó la distribución de $2 millones a sobre 20 albergues y

organizaciones sin fines de lucro para apoyar los servicios directos que ofrecen estas entidades a las

víctimas de violencia de género.

La asignación estatal se realizó por virtud de la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador, Pedro Pierluisi,

para prevenir y erradicar la violencia de género en Puerto Rico. Esta partida atiende prioritariamente a

aquellas organizaciones no gubernamentales que se vieron afectadas por la reducción de fondos federales

del programa Victims of Crime Assistance Formula Grant (VOCA).

“Hemos trabajado junto a la Oficina del Gobernador y el Comité PARE para identificar y distribuir fondos

adicionales para que las entidades que ofrecen servicios a las víctimas puedan continuar cumpliendo con

su misión de ayudar a quienes sufren las consecuencias del crimen. Por segundo año consecutivo

anunciamos esta asignación que atiende las necesidades de las víctimas de violencia doméstica, a través

de organizaciones que les brindan albergue, alimento y otros servicios. Apoyar a las víctimas es una

prioridad en el Departamento de Justicia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli

Hernández.

Las entidades podrán utilizar la partida de fondos estatales para la contratación de personal, compra de

equipo, pago de renta y otros gastos necesarios para su funcionamiento.

“Erradicar la violencia de género requiere unidad de esfuerzos de todos los sectores en Puerto Rico.

Reconocemos la labor, trayectoria y experiencia de estas organizaciones, así como su gran compromiso con

las víctimas”, resaltó el secretario, quien señaló que la agencia inició el proceso de desembolso de los

fondos a las organizaciones que han cumplido con la entrega de información y documentos requeridos.

Las organizaciones sin fines de lucro fueron seleccionadas mediante un proceso de solicitud de propuestas. Un comité revisor del Departamento de Justicia evaluó las propuestas presentadas. Desde el año pasado, la agencia ha adjudicado sobre $4 millones en fondos federales y estatales a distintas entidades que cumplen con esta misión.

Las propuestas seleccionadas son las siguientes: Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Instituto Pre

Vocacional e Industrial de PR CAPROMUNI-I Arecibo, Instituto Pre Vocacional e Industrial de PR

CAPROMUNI-II Mayagüez, Centro de la Mujer Dominicana, Casa Protegida Julia de Burgos, Centro Salud

Justicia - Escuela de Medicina San Juan Bautista, Corporación Desarrollo Económico Vivienda y Salud -

Centro de Envejecientes, Mis Queridos Viejos, La Casa de Todos: La Casa de Todos en el Servicio a Madres

Sobrevivientes de Violencia de Género, Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano OPDH-VOCES,

Fundación Sila M Calderón, Inc.: Centro de Transformación y Ayda a Sobrevivientes de Violencia, Guara-Bi,

INOTEF Programa de Prevención y Asistencia Terapéutica Víctimas de Violencia de Género, Centro de

Servicios Comunitarios - Vida Plena Mejorando tu Calidad de Vida, Centro de Servicios a la Juventud -

Creando Lazos entre adolescentes, Mujeres y Hombres Víctimas de Violencia Doméstica, Centro de

Servicios Comunitarios - Vida Plena Mejorando tu Calidad de Vida, Centro de Apoyo para Víctimas del

Crimen CAVID, Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S., Inc.), Instituto de Psico

traumatología de PR - Centro Especializado Ayuda Víctimas del Crimen, Fundación Alas a la Mujer -

Construyendo Alas a la Mujer, Hogar Nueva Mujer Santa María la Merced, Pontificia Universidad Católica -

Clínica de Asistencia Legal Clínica de Violencia de Género y Fundación de Desarrollo Comunal de PR Inc.

FUNDESCO Hogar la Piedad.

Emanuelli Hernández informó, además, la adjudicación de $516, 634 de un sobrante de las asignaciones de

fondos federales del programa VOCA correspondientes a los años 2019 y 2020.

“Los sobrantes son partidas que se identifican luego de examinar los reportes financieros que presentan los proyectos, ya sea porque algunas entidades no utilizaron la totalidad de los fondos o excedieron el alcance de la autorización, conforme a la reglamentación federal y estatal. En ese caso, se inicia un nuevo proceso para distribuir el

sobrante”, explicó.

En esta ocasión, las organizaciones que se beneficiaron de estos fondos son: CAPROMUNI I, CAPROMUNI

II, Hogar Regazo de Paz, CAVIC Univ. Interamericana – Recinto San Germán, Hogar Rafaela Ybarra,

Municipio de Canóvanas y Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.

El secretario anticipó que próximamente el Departamento anunciará la distribución de otras asignaciones

de fondos “para continuar reforzando los servicios a las víctimas a través de las organizaciones sin fines de

lucro”, destacó el secretario.