Apuntan con un arma a vecino por usar “shippy hammer” y no dejar dormir

Un hombre decidió este martes, enfrentar a un vecino para despojarle de una herramienta que supuestamente no lo dejaba dormir, en Ponce, informó la Policía.

Según la Policía, el sujeto llegó a eso de las once de esta mañana y despojó al querellante de un “shippy hammer" marca Makita, supuestamente, porque no lo deja dormir, señaló la Uniformada, quien a punta de pistola llegó hasta su residencia en la calle Casanova y le ordenó que no llamara a la policía.

Luego de marcharse con la herramienta valorada en 800 dólares, el perjudicado trató de recuperarlo, cuando el malhechor le sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte si llamaba a la policía. Posteriormente, se marchó del lugar en un Toyota Yaris, color negro.

De acuerdo al denunciante, el sospechoso vestía abrigo y pantalón largo, ambos de color negro, y calzado deportivo negro y blanco. También llevaba una gorra.

Este caso es investigado por el agente Linardo Feliciano, del precinto policiaco, y lo refirió a personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.