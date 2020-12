Arcángel: “Les prometo seguir luchando”

El cantante Austin Agustín Santos, conocido como "Arcángel", reveló este miércoles que se somete a estudios tras el hallazgo de una aparente mancha en el cerebro.

El artista publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje, en el que agradeció a sus fanáticos por las oraciones.

En el 2019, Arcángel fue hospitalizado tras sufrir un pre-infarto.

Aquí su mensaje:

"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro 💔🧠 pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida,LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven,sueño con ver a una niña festejando sus 15 años,graduándose de la universidad y si es posible caminado por un altar! Bien decía mi madre hijo fuiste y padre serás!Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas,quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo q se propusieron y yo estar presente! Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO q me vio crecer! He sido buen hijo,padre,hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo! Agradecido INFINITAMENTE con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIÓN! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO".

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.