Arde la pava: Dalmau sostendrá reunión con Tatito y Jesús Manuel

El presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago adelantó el martes que antes de atender o no las enmiendas al Código Electoral, se va a reunir con el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández Montañez, y el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González.

“Yo no voy a entrar en ese detalle. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de enmiendas al Código Electoral que ahora pasa al Senado. Yo quisiera ver el documento completo, aunque se ha dicho que es parte de un documento, de un proyecto de mi autoría el 909, pero sufrió enmiendas que yo no he visto en este momento. Por otro lado, hay una separación de lo que es la intención legislativa al presentar un proyecto y la decisión de una colectividad, de velar por sus intereses electorales. Yo prefiero tener una conversación con el presidente del partido que está fuera de Puerto Rico y con el presidente de la Cámara, que en estos momentos no he hablado con ninguno de los dos antes de emitir un juicio sobre algo que podemos trabajar, dialogando y conversando”, dijo el presidente del Senado a preguntas de la prensa.

"Como toda medida que viene de la Cámara, tengo que atenderla en el Senado. De la manera en que la voy a atender, no la voy a adelantar. Pero, yo no quiero entrar en eso porque las cámaras legislativas están compuestas por gente de muchos partidos. Y las iniciativas legislativas se presentan aquí, aparte de que haya unas directrices en las conferencias legislativas o unas directrices de los partidos como institución”, añadió.

Dalmau Santiago insistió en que no se puede hablar al momento de sanciones hasta que los protagonistas de la controversia puedan dialogar.

Por otro lado, Hernández Montañez aseguró que el presidente del PPD sabía que el proyecto de enmiendas al Código Electoral se iba a aprobar por descargue en el primer día de sesión ordinaria, y sostuvo que las enmiendas son las que Ortiz González propuso, no así “las del junte demoniaco”.

“No he escuchado un solo popular, un solo popular que haga un planteamiento de lo que se plasmó ese proyecto, lacera o afecta al Partido Popular, ahora sí he escuchado a los del junte demoníaco del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana que están en contra de media, pues claro, porque lo que ellos reclamaron no está en el proyecto”, dijo Hernández Montañez en un aparte con la prensa.

“El proyecto se discutió en el caucus. El proyecto se ha probado en 3 ocasiones, se aprobó una versión del compañero presidente del Senado, se aprobó una versión de Conny Varela, se aprobó la última versión de compañero, Jesús Manuel Ortiz. Es el mismo proyecto, así que sí se ha discutido. El 11 de agosto, al comienzo de toda sesión, nosotros hicimos un caucus. En el caucus, se presentó la agenda y todo el mundo sabía, incluyendo al presidente del partido y miembros de delegación del Partido Popular que participaron y sabían que la propuesta era lo que podamos alcanzar”, agregó.

Sobre las sanciones antipadas por el presidente de la colectividad, el presidente de la Cámara insistió en que la movida fue aprobada por el Caucus de la delegación que dirige.

“Yo prefiero agotar los remedios de asuntos políticos dentro de la institución del Partido Popular. La institución que yo dirijo se reúne en caucus y ese caucus tomó la determinación de acción y se votó. Yo prefiero que se den las reuniones. Hay varios funcionarios que están pidiendo que se reúna la Junta en pleno con el quórum para poder tomar una determinación y obviamente también una situación de la conferencia legislativa. Vamos a agotar los remedios, los foros, vamos a darle el espacio al diálogo”, expresó.

El presidente de Cámara partició de una actividad sobre la restauración de la cúpula del Capitolio, específicamente, la llamada rotonda. En su mensaje, también abordó la controversia.

“Las cosas como son. La Constitución no dice en ningún momento, que Legislatura va a ser el sello goma de un partido. Dice que van a adelantar las causas de los puertorriqueños que votaron y en este gobierno, lo más sagrado es que los electores se expresaron y eligieron un gobierno balanceado de hombres y mujeres de muchos partidos. No hay una mayoría. En esta Asamblea Legislativa requiere dialogar siempre. Así que nuestra esperanza está plasmada en continuar este diálogo en beneficio de todos los puertorriqueños”, sostuvo.