Arrestan a hombre que apuntó con un arma a vecino por usar “chipping hammer” y no dejarlo dormir

La fiscal Sharleen Rosa de la fiscalía de Ponce radicó cargos por robo, amenaza y violaciones a la Ley de Armas, contra Javier Mercado Ávila, de 46 años y residente de Ponce, por enfrentar a un vecino para despojarle de una herramienta que supuestamente no lo dejaba dormir, el pasado 9 de agosto en Ponce.

Según la Policía, el sujeto llegó a eso de las once de esta mañana y despojó al querellante de un “chipping hammer" marca Makita, supuestamente, porque no lo deja dormir, señaló la Uniformada, quien a punta de pistola llegó hasta su residencia en la calle Casanova y le ordenó que no llamara a la policía.

Luego de marcharse con la herramienta valorada en 800 dólares, el perjudicado trató de recuperarlo, cuando el malhechor le sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte si llamaba a la policía. Posteriormente, se marchó del lugar en un Toyota Yaris, color negro.

La jueza Carla Rodríguez Heredia, determinó causa para arresto, señaló una fianza global de $75,000, la cual no prestó, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, hasta el día de la vista preliminar.

El agente Norman Pagán, adscrito a la división de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce estuvo a cargo de la investigación.