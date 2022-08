Arrestan a manifestantes que se oponen a construcción en cueva Las Golondrinas

Alrededor de unas 18 personas realizan este sábado una manifestación en los predios del antiguo muelle de azucar, ubicado en la carretera PR-4458, kilómetro. 0.2, barrio Borinquen en Aguadilla, informó la Policía.

Según el reporte policiaco, los manifestantes se oponen a una construcción que fue realizada en el lugar, sobre un área marítima terrestre y la reserva natural conocida como la Cueva Las Golondrinas.

Se informó que arrestaron a cuatro hombres cuyas identidades son desconocidas, tres de ellos por Daños a la Propiedad y uno por Obstrucción a la Justica, los cuales serán llevados a uno de los Cuarteles del área, donde se estarán consultando los hechos con el Fiscal de Turno, para la radicación de los correspondientes cargos en su contra.

El teniente Noel Pérez Crespo, comandante del Distrito Policiaco de Aguadilla, se encuentra en el lugar junto al inspector Jorge González Pérez, Oficial Operacional del Área, en unión a un personal asignado atendiendo la situación.

En mayo, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, ordenó la demolición de las estructuras construidas ilegalmente.

El ex vicepresidente de la Junta de Planificación dice que el lugar tiene el potencial de convertirse en un desastre ambiental de gran magnitud.

“Debe quedar claro que desde que asumí el cargo de secretaria interina, el 1ro de abril, me he ocupado de implantar con todo el vigor posible y los recursos disponibles, como me ha requerido el Gobernador Pierluisi, la política pública ambiental del Gobierno de Puerto Rico. Como he dicho antes, en el DRNA vamos a poner todo nuestro empeño en evitar cualquier violación a las leyes y reglamentos ambientales. No hay violación ambiental pequeña, todas impactan y debemos detenerlas. Los recursos naturales protegidos son del pueblo de Puerto Rico, y el gobierno, junto con nuestro pueblo, podemos protegerlos y conservarlos”, sostuvo la titular de las agencias ambientales.