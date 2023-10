Arresto de abuela de menor asesinada en Piñones no está relacionado a la masacre

El comisionado auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), coronel Roberto Rivera, explicó este martes que el operativo realizado en Guayama que culminó con el arresto de la abuela de Naya Ramos López de 13 años, quien fue asesinada junto a Tanaisha De Jesús Curet de 15 años el pasado julio en Piñones, no están relacionados a la investigación de la masacre.

"No tengo nada conducente ni nada que me pueda decir que tenga que ver. Esto es un caso aislado", dijo en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Agentes de la división de Vehículos Hurtados de la Policía arrestaron en la noche del lunes a otras tres personas en medio del diligenciamiento de una orden de allamiento en el barrio Jobos de Guayama.

Las féminas detenidas fueron identificadas como Eufemia Ortiz Valentín, de 81 años e Ivelisse Ríos Lebrón de 62.

Además, las autoridades ocuparon 17 bolsas tipo Ziploc con marihuana y una guagua Tacoma, que fue reportada como hurtada en San Juan en octubre del año pasado.

En la intervención se arrestaron, también, a Ernesto Ríos Lebrón de 31 años y Humberto Junior Mares Rodríguez de 57, en posesión de aparente crack.

Asímismo, se ocupó para investigación una embarcación, cuyo número de serie del manufacturero se encontraba sobrepuestos y un auto marca Mitsubishi, modelo Lancer, en posesión de los arrestados.