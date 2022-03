Arzobispo busca terminar con especulaciones sobre destitución de Obispo de Arecibo

El Arzobispo Roberto González Nieves dijo el jueves que Obispo de la Diócesis de Arecibo, Daniel Fernández Torres, fue revelado de sus funciones por insubodinación al papa Francisco.

"Hay especulaciones sobre las razones por las que el Obispo de Arecibo ha sido relevado de sus funciones y que procuran crear una crisis en la Iglesia Católica en Puerto Rico. Ha sido por insubordinación al Papa, única autoridad competente para tomar la decisión", escribió el líder religioso en su cuenta de Twitter.

Hay especulaciones sobre las razones x las que el Obispo de Arecibo ha sido relevado de sus funciones y que procuran crear una crisis en la Iglesia Católica en Puerto Rico. Ha sido x insubordinación al Papa, única autoridad competente para tomar la decisión. — Arzobispo Roberto (@Sucesor58) March 11, 2022

Ferández Torres informó el miércoles en una comunicación escrita a través de las redes sociales que el Delegado Apostólico, desde Roma, le pidió que renunciara.

“Cuando reciban la noticia de mi sustitución como obispo al frente de la diócesis de Arecibo quiero que sepan que no me corresponde explicarles una decisión que no puedo explicarme yo mismo, aunque la acepte con la paciencia de Cristo por el bien de la Iglesia. Tampoco les toca a ustedes juzgar aquello de lo que solo Dios y la historia harán en su momento”, lee una comunicación escrita que publicó el consagrado en Facebook.

"El papa no es el único que puede opinar".

Fernández Torres se caracterizaba por asumir posturas distintas a sus compañeros obispos de las diócesis de Puerto Rico, en temas como las vacunas contra el COVID-19. Inclusive, algunas de sus posturas van en contra de lo que profesa el papa Francisco. Informes de prensa señalan que Fernández Torres se negó a trasladar a los seminaristas de su Diócesis al nuevo Seminario Interdiocesano de Puerto Rico, aprobado por el Vaticano a inicios de marzo de 2020.

