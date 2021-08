Arzobispo dice que no vacunarse es un acto de irresponsabilidad

La Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, haciéndose eco de las acciones y expresiones del Papa Francisco, anunció este lunes que favorece que la feligresía y el pueblo se vacunen contra el COVID-19.

"Vacunarse en esta pandemia es un acto de amor y de salvar vidas. Tan es así nuestro compromiso que algunas de nuestras parroquias funcionan como centros de vacunación. Nuestra exhortación es a vacunarnos en Puerto Rico cuanto antes para alcanzar la inmunidad colectiva. No vacunarse, con la excepción de una grave razón médica, es poner en peligro la vida del prójimo lo cual considero un acto de irresponsabilidad", sostuvo el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.

El religioso citó al Papa Francisco en una entrevista de televisión días antes de vacunarse: “Creo que éticamente todo el mundo debería vacunarse” “una elección ética porque estás jugando con tu salud, con tu vida, pero también estás jugando con la vida de los demás".

Según indicó, la doctrina católica no prohíbe la vacunación contra el COVID-19 mediante las tres vacunas que la FDA ya ha autorizado su uso de emergencia.

"Es decir, un católico no puede apelar a su fe católica como justificación para no vacunarse. A mi juicio, ningún sacerdote, diácono o representante de la Iglesia fundamentándose en la doctrina de fe Católica podrá recomendar o juramentar que un fiel católico sea eximido de la vacuna por ser católico. No obstante, reconocemos su derecho a ser objetor por conciencia y a estar dispuesto a enfrentar las consecuencias de su acción. Me parece que la determinación del gobierno central de exigir a sus empleados que presenten evidencia de vacunación o en su defecto, de someter pruebas semanales que evidencien resultados negativos al COVID-19 es una correcta para proteger la vida humana y su salud", sentenció.

Las expresiones de González Nieves se unen a las de Iglesias Bautistas de Puerto Rico, que también indicaron que no firmarán Declaraciones Juradas para quienes pidan no vacunarse por motivo de su creencia religiosa.

