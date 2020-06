Aseguradoras afirman están listas para la temporada de huracanes 2020

La directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), Iraelia Pernas informó el martes que las aseguradoras que representa la organización están preparadas con sus diferentes planes de contingencia para atender cualquier emergencia que surja en la temporada de huracanes que inició el 1 de junio.

Pernas indicó que, como parte de la preparación y producto de la Ley 244 de 2018, se añadió un nuevo Artículo 3.331 al Código de Seguros que dispone el deber de todo asegurador de presentar al Comisionado de Seguros un Plan de Emergencia ante una catástrofe o emergencia.

“Todos los aseguradores socios de ACODESE han cumplido con este requisito. Antes de la enmienda, los aseguradores tenían su Plan de Desastres, pero no se requería la certificación de un especialista en recuperación desastres. Con la promulgación de la Ley 244, es mandatorio enviar el mismo al regulador y debe estar certificado”, sentenció Pernas en declaraciones escritas.

Explicó que el pllan tiene el propósito de asegurar la continuidad de sus servicios ante un evento catastrófico. El mismo contempla situaciones confrontadas tras el paso del huracán María y tiene que estar certificado por un profesional experto en planificación de continuidad de negocios o recuperación de desastres. De no haber cambios en el Plan previamente certificado, no será necesario requerir una certificación anual, sino someter una certificación de que el Plan no ha sufrido cambios.

“De cualquier manera, el Plan tiene que ser revisado por un experto en planificación de continuidad al menos cada cinco años. Se debe presentar en o antes del 31 de marzo de cada año”, explicó Pernas.

El plan de emergencia incluye:

1- Descripción de los procesos estratégicos para la continuidad de los servicios y operaciones luego de un evento catastrófico o emergencia

2- Procesos para la activación de ajustadores de emergencia y/o el uso de ajustadores de otros estados o países extranjeros, incluyendo los permisos de trabajo requeridos y adiestramientos necesarios en ajuste de reclamaciones

3- Líneas telefónicas de emergencia para servicios de asistencia e información

4- Facilidades o localidades temporeras para operar y atender reclamaciones.

“Definitivamente estamos mejor preparados para atender cualquier situación con una mayor rigurosidad y agilidad. Es fundamental que los consumidores, ya sea dueños de residencias o de negocios, evalúen sus cubiertas de seguro para estar debidamente protegidos en caso de que llegue un huracán”, subrayó Pernas.

Por último, Pernas dijo que cada uno debe consultar con un representante autorizado o productor para verificar los detalles de su seguro y realizar cualquier cambio que sea necesario.

