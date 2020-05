Aseguran que no habrá escasez de carnes en Puerto Rico por COVID-19

El secretario del Departamento de Agricultura (DA), Carlos Flores Ortega, dijo el lunes que la isla no debe enfrentar una escasez de carnes, dado el cierre de algunas de plantas procesadoras de este producto en Estados Unidos ante la emergencia del coronavirus COVID-19.

“No va a haber escasez. Posiblemente se vea algún efecto en precios y/o limitaciones en la cantidad que las personas se le permitan comprar. Aquí cuando la gente asusta sale corriendo y compra 10 docenas de huevos, que es una cosa ridícula. Ahí es que se forma desbalance en el mercado, porque la gente se asusta y por otras razones. No debe ocurrir (la escasez), siempre debe haber flujo de alimentos”, dijo Flores Ortega en entrevista radial (NotiUno).

Explicó que en la sí se produce carne, aunque no al por ciento tan significativo como lo es la importación del producto. Lo más que se importa en Puerto Rico es la carne de pollo, pues solamente hay una planta productora y procesadora local.

“Estamos mirando con mucho cuidado lo que está pasando en Estados Unidos que es nuestra principal fuente de producción de carne de pollo y carne de res y cerdo. No tiene que ver nada con ninguna enfermedad animal, ni con reducciones en la producción o alimentos”, sostuvo.

“Lo cierto es que lo que estamos mirando posiblemente es que si esto continúa, pudiera haber una merma en la producción de carne de pollo y de cerdo que es la que más nos preocupa de Estados Unidos. La carne de res se importa mucho de centro y suramérica. Hay que ver también cómo se comportan esos mercados”, agregó.

Asimismo, el titular del DA dijo que esta situación ha traído una atención a nivel congresional y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para que estas plantas puedan entrar en función. Explicó que este escena representa una oportunidad para aumentar la producción local, lo que sin embargo, toma tiempo.

“¿Por qué no tenemos más producción? La pregunta hay que hacérsela a los consumidores por que los agricultores están ahí y están siempre buscando más espacio para que se venda más su producción… El precio es el factor”, dijo al explicar los consumidores prefieren comprar carne congelada importada porque es más barata.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA en inglés), Manuel Reyes detalló que actualmente hay más demanda que oferta y que los comerciantes pudieran limitar la cantidad de productos por cliente en caso de un escenario de acaparamiento.

“Están ocurriendo otras cosas que han mantenido el suplido y deberían mantenerlo, salvo casos puntuales de acaparamiento, donde pueda haber escasez o que alguna orden no llegue. Los supermercados tienen miles de suplidores y miles de productos alternativos y sustitutos que deberían permitir que hagamos unos balances y que no haya faltante de todo tipo de proteína. En momento no va haber una cosa, pero va a haber otra y la mercancía sigue llegando constantemente”, apuntó.

Señaló que el cierre de hoteles y restaurantes provocó que ese inventario de carnes se redirigiera para el comercio al detal y el gobierno federal flexibilizó las reglas para eso. “Estamos haciendo muchas cosas para tratar de mantener y poder cumplir con la demanda que estamos teniendo”, finalizó Reyes.

