Aseguran que transporte de ciclistas a Vieques no afectó viajes ya pautados

El polémico viaje de un grupo de ciclistas a la Isla Municipio para participar de un evento deportivo, fue defendido el lunes por el alcalde José ‘Junito’ Corcino Acevedo, al indicar que “la transportación se hizo mediante un viaje especial”.

El traslado de los ciclista provocó que el domingo, viequenses salieran a protestar al terminal de lanchas, alegando que este impidió que pudieran trasladarse a la Isla Grande para hacer sus compras. Para el viaje se utilizó una de las embarcaciones de carga.

Lo catalogaron como una falta de respeto por los problemas de transporte que ellos enfrentan.

“Siempre he estado de frente con el asunto de la transportación marítima, hablándole a nuestra gente con la verdad. He denunciado el servicio, he solicitado el uso de la Guardia Nacional y he exigido justicia para nuestra gente, cómo tiene que ser. La transportación de los ciclistas se hizo mediante un viaje especial, no dentro de ningún viaje ya pautado o por pautarse. Nunca se dejó a nadie fuera, eso jamás yo lo permitiría”, dijo el alcalde en comunicación escrita.

“El Departamento de Recreación y Deportes del Municipio, en conjunto con otras entidades, desarrolló un espacio de recreo y deporte con un evento ciclístico en nuestra isla municipio. Este tipo de actividad es algo que se desarrolla en muchos de los municipios de la Isla y fomenta, además de la recreación y el disfrute de los viequenses, el desarrollo económico y social, pues estos ciclistas y sus acompañantes utilizan nuestras tiendas y restaurantes, creando así actividad económica”, sostuvo.

