Policía pide ayuda para identificar a mujer asesinada en Río Piedras

Una mujer fue asesinada a eso de las 3:33 a.m. de este martes, en la calle Frontera, cerca de Park Court, en Río Piedras.

Según información preliminar, el cuerpo de la fémina fue hallado con varias heridas de bala. En el lugar, las autoridades ocuparon más de 30 casquillos.

Las autoridades solicitan la ayuda de la ciudadanía para poder identificar a la víctima. La mujer fue descrita como de tez blanca, de unas 130 libras aproximadamente, 5'5" de estatura y al momento de los hechos vestía una camisa tipo t-shirt manga larga, color negra y gris, con un pantalón corto color negro.

Como parte de la descripción, se informó que tiene varios tatuajes: uno en el cuello que lee "You only live once"; otro de unos labios pintados en la misma área; uno en el brazo izquierdo y otro de un lazo rojo en su rostro.

"Recibió varios impactos en la cara, pecho, hombros, piernas. Por lo que podemos apreciar, tienen que haberla sacado de un lugar, o se tiene que haber montado estando en su residencia o cercano donde vivía, por la vestimenta que tenía. Tenemos que identificar a la persona para entonces poder saber con quiénes se ligaba, quiénes visitaba, quiénes la visitaban, con quién compartía, para tener un cuadro principal de quién es la persona", dijo a Hoy Día Puerto Rico el teniente coronel, Roberto Rivera.

La División de Homicidios del CIC de San Juan investiga.

