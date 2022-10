Policía investiga muerte de mujer en Río Piedras bajo protocolo de feminicidio y transfeminicidio

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, informó este martes que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) investigan el asesinato de Zuleyka Fernández Rivera, ocurrido en la madrugada, en Río Piedras, conforme al protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres y personas por razones de género (feminicidio y transfeminicidio).

“Conforme al protocolo impulsado por el comité PARE y de acuerdo con la política pública del Gobernador, todos los casos que involucran la muerte violenta o de aparente violencia hacia una mujer, se investigan siguiendo este protocolo. Por ende, mantenemos abierta la clasificación de la causa de muerte hasta poder corroborar que no se trate de un feminicidio. Hasta que no finalicemos la investigación, no descartamos ningún ángulo”, aseguró López Figueroa em declaraciones escritas.

Este agregó que los hechos del caso se encuentran aún bajo investigación, debido a que las versiones ofrecidas por la pareja de la occisa no han podido ser corroboradas por los agentes.

La mujer alegó a las autoridades que se encontraban viendo televisión, cuando una persona presuntamente entró a la residencia, pidió dinero y luego le realizó un disparo a Fernández Rivera.

La víctima fue hallada con una herida de bala en el pecho y desnuda.

Otro sujeto resultó herido.