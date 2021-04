Cierre de playas y balnearios | 41 municipios implementarán OE por repunte del COVID-19

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico creó una Orden Ejecutiva (OE) tras el repunte en cifras del coronavirus (COVID-19), en Puerto Rico. Anunció hoy, viernes, su presidente y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.

Ayer, jueves, el gobernador Pedro Pierluisi anunció cambios a la OE que -a entender de la Asociación- "se quedó corta".

La OE se implementará en los 41 municipios con alcaldes asociados, es decir, populares: Hormigueros, Mayagüez, Rincón, Aguada, Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Maricao, Sabana Grande, Lares, Adjuntas, Hatillo, Arecibo, Barceloneta, Vega Baja, Morovis, Dorado, Toa Alta, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Río Grande, Luquillo, Naguabo, Juncos, Yabucoa, Caguas, Comerío, Cidra, Cayey, Guayama, Arroyo, Salinas, Coamo, Santa Isabel, Villalba, Juana Díaz, Jayuya, Ponce, Peñuelas, Guánica.

A continuación, las directrices y recomendaciones:

A. Empleados municipales y oficinas de gobierno deben moverse a modalidad virtual en aquellas labores no esenciales. En cuanto a empleados municipales se someterá unas guías para determinar conforme a nuestro municipio, cuáles serán las esenciales y no esenciales en el servicio municipal. Aquellos no esenciales, y que no puedan trabajar remotamente, se procederá con disfrute de la acumulación de tiempo compensatorio, como primera instancia, o licencia acumulada de vacaciones. La Oficina de Recursos Humanos deberá someter las guías y estudio de empleados al 19 de abril de 2021.

B. Promover que los restaurantes limiten el uso de los salones cerrados y promuevan el uso de salones y espacios al aire libre y con distanciamiento. Grupos no mas de cuatro personas, y no se permiten aglomeraciones en ningún espacio. Reducir la cantidad de personas en los establecimientos comerciales de 50% a 30%. Aquellos lugares que deban permanecer abiertos deben tener controles para mantener el distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos y toma de temperatura en las entradas.

C. Aumentar la campaña educativa en las comunidades para que disminuyan la movilidad y la exposición a personas que no son de su núcleo familiar.

D. Tiendas al detal y centros comerciales deben promover sistemas de recogido y entrega.

E. La mascarilla debe estar en todo momento al salir del hogar. Promover realizar ejercicios individuales al aire libre.

F. No dar dispensas o permisos para ningún tipo de actividad social.

G. Reforzar y aumentar los recursos para fiscalización de cumplimiento y aquellos comercios que incumplan con esta orden serán cerrados por un mes.

H. Evitar participar u organizar reuniones familiares o fiestas, y limitarse a compartir con su núcleo familiar.

I. Cancelación de toda actividad municipal y el uso de espacios públicos y comunales, que propendan la aglomeración de personas, entiéndase festivales, carnavales, torneos, retretas, entre otros.

J. Cierre de playas, balnearios, cayos e islotes.

K. Exigir al gobierno estatal el comienzo de una campaña de vacunación masiva sin límite de hora (24/7). Garantizando una distribución equitativa en cada municipio.

L. Exigir al gobierno estatal la regulación de entrada de viajeros al país condicionado a una prueba negativa molecular.

M. Coordinar con el gobierno estatal una campaña de pruebas por todo el país. Garantizando una distribución equitativa en cada municipio.

TERCERO: Se ordena al Cuerpo de la Policía Municipal a velar por el fiel cumplimiento de lo aquí dispuesto.

CUARTO: Se refiere la presente orden a la Legislatura Municipal para que descargue su responsabilidad de conformidad con el Código Municipal de Puerto Rico y conforme a lo establecido en el Articulo 1.019 en la Obligaciones del Alcalde Respecto a la Legislatura Municipal.

QUINTO: La presente orden estará en vigor desde el día de hoy y hasta el -- de mayo de 2021 a la medianoche, a menos que la misma sea renovada mediante algún decreto ejecutivo posterior.