Asociación de Laboratorios lleva al tribunal al Departamento de Salud

La Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC) radicó a través de sus abogados, el lunes, una petición al Departamento de Salud (DS) para que se ordene un “cese y desista” a la Asociación de IPAS de Puerto Rico ante cualquier gestión dirigida a administrar pruebas de laboratorio, en el contexto de la pandemia producida por el COVID-19, y que se reconozca a los laboratorios clínicos disponibles en Puerto Rico como aquellas instalaciones con la delegación del DS para procesar las pruebas que son de rigor.

“La ALC, en representación de sus miembros, respetuosamente solicita al DS, sus divisiones y subdivisiones concernidas, que de inmediato se exprese a los fines de: cumplir con sus funciones ministeriales, desista de apoyar la gestión propuesta por la Asociación de IPAS de Puerto Rico, ordene a dicha Asociación y a sus miembros, cesar y desistir de toda y cualquier gestión dirigida a administrar pruebas de laboratorio en el contexto de la pandemia producida por el COVID-19, y reconozca a los laboratorios clínicos disponibles en el país como aquellas facilidades con la delegación del DS para procesar las pruebas que son de rigor”, solicitaron mediante el documento que fue entregado a la mano este martes a la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud de la agencia.

“Desde el inicio de esta pandemia nos pusimos a disposición del Departamento de Salud tanto para asesorarlos en el proceso de selección de pruebas para evitar lo que ha ocurrido en estos días, como en el proceso de toma de muestras gratuitas para pruebas moleculares y como centro de administración de pruebas rápidas. No entendemos cuál es la negativa de aceptar una red de 800 laboratorios alrededor de todo Puerto Rico e incumplir la Ley permitiendo que unas pruebas de esta categoría se administren en lugares que no están certificados para ello por personas que no cuentan con la formación para el manejo y administración de las pruebas. Ello puede conducir a falsos negativos y positivos de las pruebas”, explicó el doctor Juan Rexach, presidente de ALC en comunicación escrita.

Las leyes y reglamentos vigentes por las cuales se rigen los laboratorios en Puerto Rico, subrayan que el Departamento de Salud tiene el deber ministerial de inspeccionar el funcionamiento de los laboratorios clínicos en la isla y obliga al cumplimiento del requisito de licencia para operar, a toda facilidad de salud que pretenda proveer servicios de laboratorio clínico, laboratorio de patología anatómica o bancos de sangre. De igual forma, las normativas obligan al DS a garantizar que las instalaciones de salud que generen pruebas para la evaluación de sangre u otros fluidos humanos, con el fin de diagnosticar, prevenir o tratar una enfermedad, sean administradas por laboratorios licenciados que cumplan con los estándares de calidad articulados en la reglamentación.

“Las noticias difundidas y que continúan en discusión pública al día de hoy, puntualizan que las pruebas que las IPAS y sus miembros habrán de administrar, son pruebas de laboratorio, alegadamente suplidas por el Departamento de Salud. Esta agencia, así como todas sus divisiones y subdivisiones, conocen cabalmente que la administración de estas pruebas por parte de la Asociación de IPA´s de Puerto Rico y sus miembros. Esto constituye una violación flagrante para con las fuentes normativas que vienen llamadas a poner en vigor”, reza en el documento, el cual confían tomen en consideración para así hacer cumplir la ley.