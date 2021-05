Asociación de Paradores reacciona a la recomendación de los CDC sobre las personas totalmente vacunadas

La Asociación de Dueños de Paradores y Turismo de Puerto Rico reiteró este domingo su apoyo a la posición del Secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, sobre la necesidad de continuar evitando las aglomeraciones, mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento físico en todas las áreas comunes y en actividades cotidianas donde se forman grupos de personas, vacunadas o no.

“Confiamos en la ciencia y en los datos, y aunque seguimos progresando, Puerto Rico no está listo para adoptar las nuevas recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC en inglés), referente a las personas vacunadas. Apenas estamos recuperándonos de la crisis causada por la irresponsabilidad de un grupo minoritario de ciudadanos durante la Semana Santa; y no es pertinente flexibilizar estas prácticas probadas de protección e higiene. Es claro que los negocios no podremos distinguir entre los clientes vacunados y los no vacunados; y responsablemente debemos impulsar el bien común”, señaló Jesús Ramos, presidente de la Asociación y dueño del Parador Villas Sotomayor en Adjuntas.

Lee también: Los CDC anuncian que las personas vacunadas ya no necesitan usar mascarillas

“Creemos que mientras continuamos avanzando en la vacunación, debemos focalizarnos en ir extendiendo de forma escalonada el porciento de ocupación en los restaurantes, centros comerciales, megatiendas y otros centros de actividad económica cerrados, donde los datos reflejan un mayor potencial de riesgo”, añadió Ramos en una declaración escrita.

Según los datos del Departamento de Salud, en Puerto Rico se han administrado cerca de 2,400,000 dosis de vacunas contra el COVID-19, del total aproximado de seis millones de dosis, necesarias para inmunizar a la gran mayoría de la población. Apenas esta semana se comenzó a vacunar a los niños de 12 años en adelante, por lo que aún falta mucho camino por recorrer.

La agencia espera vacunar más de 150,000 adolescentes como estrategia para frenar la pandemia en Puerto Rico.

“Ciertamente, todos estamos deseosos de volver a la normalidad lo antes posible. Sin embargo, debemos continuar con un proceso prudente de reapertura asegurando que no nos adelantamos a los beneficios de la vacunación, y causamos un retroceso como los de diciembre 2020 y marzo 2021. Hay demasiados ejemplos de nuevos repuntes en el mundo, y nuestra economía no aguanta otro cierre”, reiteró Tomás Ramírez, pasado vicepresidente de la Asociación, y codueño del Combate Beach Resort en Cabo Rojo.

De acuerdo con los dueños de paradores, durante la pandemia, han conducido sus empresas familiares de una forma conservadora para asegurar la salud de sus empleados y clientes. A esta fecha, algunos paradores mantienen restricciones adicionales en la utilización de sus facilidades, a las impuestas por la Orden Ejecutiva y las guías de Compañía de Turismo; a lo que atribuyen el gran respaldo que han recibido desde enero y que no hayan tenido ni un solo caso positivo entre sus empleados.

Varias tiendas han dejado de requerir el uso obligatorio de mascarillas para quienes se vacunaron totalmente.

Para Ramírez, Puerto Rico debe considerar el flexibilizar los requisitos y pruebas para todas las personas totalmente vacunadas que viajen desde y hacia Puerto Rico, siempre y cuando puedan demostrar que están inmunizados. Sin embargo, según recomiendan los CDC, estas personas deben seguir las normas impuestas por la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) y cumplir con los requisitos que tengan los estados, ciudades o negocios, respecto al uso de mascarillas y distanciamiento físico, tal y como se requiere en la Orden Ejecutiva y recomienda el Secretario de Salud.

“Como pueblo debemos reconocer que enfrentamos un nuevo reto con la vacunación de la población más joven y debemos atenderlo con premura. En los paradores, nos proponemos aumentar la educación sobre los beneficios de la vacunación entre nuestros empleados y sus familiares; e invitamos a otros empresarios a hacer lo mismo. Es imperativo que antes de pensar en eliminar controles y prácticas sanitarias que funcionan, necesitamos alcanzar la inmunidad de rebaño para proteger a nuestras familias, empleados y clientes”, afirmó Ramos.

¿Qué opina un experto local?

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.