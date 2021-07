“Atrévete a Romper El Ciclo” | Crean campaña contra la violencia de género

Ante la alarmante crisis que ha vivido el País en los últimos meses, a consecuencia de la alta incidencia de casos de violencia doméstica, el cantautor José Alfredo y la locutora Michelle López se unen a "Rompe el ciclo", campaña de concientización sobre la violencia de género de la Fundación Motivación Humana.

Bajo la frase "Atrévete a Romper El Ciclo" y enfocados en llevar un mensaje de motivación, inclusión y educación, José Alfredo y Michelle se unen a este movimiento convencidos que se debe atender el problema con premura. "La violencia doméstica, no tiene género y “Nos toca ser el grito de los que ya no tienen voz", son algunas de las frases que se destacan dentro del comercial de esta campaña, cuyo fin es despertar el sentido de urgencia en las víctimas de violencia de género a que salgan de ese patrón de maltrato.

"Me encuentro sumamente agradecido con la oportunidad de validar mi compromiso con Fundación Motivación Humana y su incansable lucha en contra de este terrible mal social. Para mí es de suma importancia trabajemos juntos para fortalecer las raíces del árbol con educación ya que eso será lo que nos ayudará a tener buenos frutos en el futuro" expresó José Alfredo, quien por segunda ocasión revalida como portavoz de esta organización.

Por otro lado, Michelle López, quien en un pasado fue víctima de violencia doméstica, se expresó entusiasmada por la oportunidad de inspirar a más mujeres a que hagan como ella y den el primer paso de romper ese ciclo. "Me encuentro agradecida y motivada, en un momento de mi vida fui víctima de este mal y me identifico mucho con todas las víctimas. No se dejen maltratar, no se dejen bajar la autoestima y nunca olviden cuanto valen." expresó Michelle quien actualmente figura como locutora en el Reguero de La nueva 94.

La Fundación Motivación Humana, busca fomentar el liderazgo entre sus participantes, la empatía y el empoderamiento ofreciendo talleres de adiestramientos, recursos educativos, reforzar el amor propio y sobre todo la independencia económica de la víctima. Para hacer su donativo a favor de esta organización pueden hacerlo a traves de www.fundacionmhpr.org.