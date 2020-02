Aumenta la oposición a nuevo acuerdo entre Junta de Supervisión Fiscal y bonistas

Los integrantes del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA) reaccionaron el martes al nuevo acuerdo alcanzado entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y los bonistas que fue anunciado el domingo en la noche.

“Recalcamos que el pueblo de Puerto Rico no está obligado a pagar por deuda emitida ilegalmente ni por los errores de pasadas administraciones. Si esto no fuera poco, la Junta manipula la opinión pública diciendo que están recortando sustancialmente el pago de la deuda, cuando eso no es cierto. Ojalá se hiciera el recorte necesario a la deuda. Pero lo que están ofreciendo es intercambiar bonos GOs por bonos COFINA y así darle una garantía adicional a estos bonistas utilizando los pocos fondos públicos que nos llegan de los recaudos del IVU. Totalmente inaceptable”, expresó en declaraciones Eva Prados, portavoz del grupo.

Prados añadió que “la única alternativa real es que se continúe con las demandas de cancelación de deuda emitida ilegalmente y se audite el resto de la deuda. Cualquier acuerdo que evite estos litigios va en contra de los mejores intereses de Puerto Rico y busca liberar de responsabilidad a los que nos trajeron a esta crisis”.

Por su parte, María Teresa Rodríguez, pensionada de la Campaña Construyamos Otro Acuerdo alegó que es inmoral que este acuerdo les dé más dinero a los bonistas y mantenga el recorte de 8.5 por ciento a las pensiones. A tales efectos, los pensionados insisten que debe haber por parte del gobierno y de la gobernadora, Wanda Vázquez acción categórica en contra de cualquier recorte a las pensiones

“Lo que nosotros necesitamos por parte de este gobierno es valentía, que prioricen el uso de los fondos públicos en los servicios esenciales y en el pago de nuestras pensiones y sigan con la cancelación de la deuda ilegal. La gobernadora no solo se tiene que oponer a estos acuerdos, sino que también tiene que tomar acción concreta para defender nuestras pensiones contra cualquier recorte”, puntualizó Rodríguez Torres.

Los pensionados recalcaron la importancia de que la población pensionada del país asista a la Asamblea Nacional por un Retiro Digno el próximo 22 de febrero desde las 9:00 de la mañana en el Coliseíto Pedrín Zorilla.

