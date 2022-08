Aumentan a 92 los casos confirmados de viruela del mono en Puerto Rico

El Departamento de Salud hizo este jueves un llamado a las personas elegibles a vacunarse contra la viruela símica (viruela del mono) a que asistan a un centro fijo de vacunación o a una de las actividades de este fin de semana.

Se estarán realizando eventos: el viernes, 26 de agosto, en Waves Ahead en Maunabo desde las 9:00 de la mañana hasta las 1:00 pm; el sábado, 27 de agosto, en Migrant Health Center en Mayagüez desde 9:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. y el domingo, 28 de agosto, en el Edificio F, Departamento de Salud de Puerto Rico desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 de la tarde. No se requiere cita previa.

“Hoy se reportan 13 casos adicionales para un total de 92 casos confirmados para el virus Orthopox. De los casos confirmados, 90 son residentes de Puerto Rico, el 98% son hombres, 56% residen en la Región Metropolitana y la edad promedio es 40 años. Aún podemos contener la propagación del virus si las personas a riesgo se vacunan y se limita el contacto cercano piel con piel con individuos que desconozcan su estado de salud respecto a la viruela símica”, manifestó el secretario de Salud, Carlos Mellado López, en un comunicado de prensa.

Las personas elegibles para vacunarse deben cumplir con uno de los siguientes criterios: tener el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); o ser hombre que tienen sexo con hombres, gay, bisexual, persona trans, género no conforme o género binario o ser participantes de programas de PrEP para VIH. Igualmente, si la persona en los pasados 21 días: ha tenido sexo con personas que presentan lesiones en la piel características de viruela símica o, ha tenido sexo con un desconocido o, ha tenido más de una pareja sexual o, tuvo contacto cercano con una persona con sospecha o confirmado de virus Orthopox por el equipo de Epidemiología o asistió a algún evento donde se reportó un caso de viruela símica. También aplican criterios ocupacionales para personal de laboratorio, clínico o destacado para trabajar la respuesta de salud pública contra el virus de la viruela símica.

“Queremos identificar los contactos y vacunarlos rápidamente. El que más personas se vacunen, nos puede ayudar a detener este brote de viruela símica. Por otro lado, si tiene sospecha de haber tenido contacto con alguien con la enfermedad o tiene algún síntoma como, por ejemplo, una lesión en la piel que desconoce su origen aísle y haga una consulta con su médico lo más pronto posible” añadió la Dra. Melissa Marzán.

Para conocer los centros fijos de vacunación contra la viruela símica y si cumple con los criterios de elegibilidad, visite las redes sociales del Departamento de Salud o llame al 787-522-3976 o 939-227-9400 lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Por otro lado, los proveedores de salud podrán consultar al Departamento de Salud 24/7 al 787-404-5361.