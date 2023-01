Aumentan incentivos para la industria del cine

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó el martes cuatro proyectos senatoriales, incluyendo el Proyecto de Administración 43 (Proyecto del Senado 552), que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para, entre otras cosas, aumentar de $38 millones a $100 millones, por año fiscal, el límite de créditos contributivos para proyectos fílmicos que se desarrollen en la Isla.

Esta iniciativa del gobernador, establecida en el Plan de Gobierno, se une a los $74 millones de fondos provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) que Pierluisi destinó el año pasado para incentivar proyectos fílmicos en la Isla.

Estos $74 millones están divididos en $37 millones para el año fiscal 2023 y $37 millones para el año fiscal 2024.

“La industria del cine tiene un gran potencial en nuestra Isla y lo hemos visto en acción por los pasados años mediante producciones locales y nacionales de gran renombre y éxito. Esto ha generado miles de empleos y ha tenido un impacto positivo en la economía de la Isla. He reiterado mi apoyo a esta industria y a que se brinden mayores incentivos para aumentar las producciones fílmicas en Puerto Rico, lo que además de tener un efecto positivo en el desarrollo económico, promueve el turismo en nuestra Isla”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.

Con la firma de esta ley, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), mediante Reglamento o Carta Circular, está autorizado a distribuir estos $100 millones entre todos los proyectos fílmicos elegibles que garanticen no menos de un 10% del total del incentivo para producciones locales y documentales.

A modo de ejemplo, Pierluisi, quien participó el año pasado del anuncio de la grabación de la película The Plane, protagonizada por el actor Gerard Butler, recordó que dicha filmación tuvo una inversión de $65.7 millones y un impacto económico aproximado de $136 millones con una ocupación hotelera de 3,964 cuartos noche de hotel. Además, este proyecto generó una nómina de $5.1 millones y participaron más de 500 trabajadores puertorriqueños.

Por otra parte, y en el 2021, la filmación de la afamada serie de los años 70 y 80 Fantasy Island de la cadena televisiva Fox, tuvo un impacto económico de sobre $54.7 millones, creó 418 empleos directos y la ocupación hotelera fue de más de 2,000 noche. Mientras, Black Panther: Wakanda Forever empleó a 423 personas y dejó una inversión económica de más de $8 millones.