Aumentan las querellas contra compañías de placas solares tras Fiona

Ante un aumento en las querellas reportadas por supuesta falla de los servicios de placas solares durante y después del paso del huracán Fiona, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, la senadora Gretchen Hau, inició este martes, una investigación con el propósito de fiscalizar a las agencias encargadas de atender estos reclamos para el bienestar de los consumidores.

Como parte de los deponentes, la escritora y profesora Mayra Santos Febres presentó su ponencia como consumidora y relató la situación que tiene, desde el 2018, con la compañía New Energy. Según explicó, luego de pagar un sistema de 27,457.70 dólares de 23 placas instaladas, solo ejecutaban tres. Desde el inicio, el servicio no era funcional y tras el paso del huracán Fiona el sistema no funcionó, lo que le generó pérdidas en alimentos, gasolina, más la reparación del servicio.

Asimismo, la escritora resaltó que New Energy quebró en el 2019 y sus dueños no le respondieron sus quejas sobre el servicio. Posterior al cierre, el señor Alejandro Uriarte, uno de los dueños de New Energy, fundó la compañía Resolient. Además, destacó que, bajo sus propios méritos, se enteró que la empresa Máximo Solar compró los activos de New Energy.

El Departamento de Justicia continúa recibiendo referidos y podrían llegar a más de 30 casos.

“Hubo tanto y tanto problema en el proceso, que cuando quise verificar, la compañía se había ido a la quiebra”, sostuvo la escritora, quien incurrió en gastos técnicos y de asesoría con ingenieros para comprender la energía renovable y su situación particular. También, recalcó que realizó la debida querella en DACO.

“Este senado debe actuar con premura ante el reclamo de decenas de consumidores que han invertido sumas considerables de dinero para adquirir placas solares. Algunos consumidores alegan que llevan meses con sus querellas desatendidas en agencias como DACO. Como presidenta, es mi responsabilidad fiscalizar a estas entidades”, afirmó la senadora.

Durante su ponencia, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, resaltó que luego del paso del huracán Fiona las querellas por el servicio de placas solares totalizan 42 en solo 13 días. Además, añadió como contexto que DACO recibía un promedio de 27 querellas mensuales sobre el servicio de placas solares, mientras que, en agosto del 2022, el número se duplicó.

El secretario sostuvo que, en cuanto a los asuntos relacionados con los sistemas de placas solares, su entidad tiene jurisdicción limitada. Explicó que solo puede atender, investigar y resolver las quejas de querellas presentadas; implantar y vindicar los derechos de los consumidores, y fiscalizar los anuncios y prácticas engañosas en el comercio.

El secretario del DACO orienta.

“Aunque el daño no sea reciente, el consumidor tiene 15 años para presentar su reclamación ante servicios no favorables y el DACO está obligado a responder las querellas en seis meses o menos”, manifestó Rivera Rodríguez.

A preguntas de la senadora Hau sobre la cantidad de querellas recibidas por compañía de placas solares, el secretario del DACO indicó que no tenía la información al momento, pero recalcó que los consumidores antes de recurrir a firmar contratos con compañías que proveen este servicio, deben recurrir a la página de la agencia. De este modo, podrán ver las compañías querelladas en el listado. También, pueden comunicarse con la agencia, vía telefónica, para hacer las preguntas meritorias, así como acudir a las oficinas.

“Me causa incomodidad que le sugiera a los consumidores orientarse bien. ¿Qué para el DACO es orientarse bien?”, cuestionó la senadora Hau.

El secretario comentó que lo que pretende es que la población “no caiga en las garras de compañías inescrupulosas”. Por este motivo, sugiere que busquen los listados del DACO antes de recurrir a una compañía.

Por otro lado, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, enfatizó que su agencia tiene jurisdicción primaria y exclusiva sobre la revisión de facturación de las compañías de energía solar a sus clientes por los servicios de energía eléctrica. También, objeciones por venta de electricidad mediante placas solares.

Ante el aumento a la factura de la luz, realizará recomendaciones.

La comisión le requirió al DACO entregar un documento con la lista de querellas pendientes, en mediación y las resueltas, y los nombres de las compañías querelladas. De igual forma, el Negociado de Energía debe entregar la lista de los casos que tengan sobre esta problemática. Ambas agencias deben entregar estos requerimientos de información en un plazo de cinco días.

Los senadores María de Lourdes Santiago Negrón, Rafaél Bernabe Riefkohl y William Villafañe Ramos se presentaron a los trabajos de la comisión.

Por su parte, el principal ejecutivo de SESA, licenciado Javier Rua Jovet reaccionó al indicar que “De las reclamaciones, un número significativo se asocia con desconocimiento del manejo del autoconsumo durante un apagón extendido. Por lo que entendemos imperativo continuar el proceso de orientación a los consumidores. Sin embargo, no debemos, extrapolar el malestar de un solo consumidor, ante el bajísimo porciento que enfrentó problemas a consecuencia del huracán Fiona. A estos fines, respetamos la función gubernamental y seguiremos trabajando junto las compañías miembros de SESA y DACO para continuar atendiendo satisfactoriamente el reducido número de reclamos.

A su vez, continuaremos trabajando con el Gobierno y el sector privado para seguir reduciendo los costos energéticos de la gente y protegiéndoles de apagones. Es misión de todos seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles que tanto daño hacen al ambiente y al bolsillo de los consumidores”.

SESA-PR es una asociación comercial sin fines de lucro que representa a compañías en la industria de almacenamiento de energía solar y que hacen negocios en Puerto Rico. Las compañías miembros de SESA-PR provienen de todo el espectro de negocios involucrados en la industria, incluyendo fabricación, ventas, instalación, operación, mantenimiento y financiamiento de sistemas de almacenamiento de energía solar.